Projektkoordinator med fokus på struktur, administration och systemstöd
2026-04-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur - från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en projektkoordinator till Teknik- och fastighetsförvaltningens projektverksamhet.
Som projektkoordinator har du en central roll i att skapa struktur, samordning och framdrift i projektverksamheten. Du arbetar nära verksamhetschef och enhetschef och fungerar som ett stöd till projektledare i det dagliga arbetet. Rollen innebär att du fångar upp behov, tar initiativ och driver uppgifter framåt så att arbetet håller tempo och kvalitet.
Du ansvarar för att skapa förutsättningar för en väl fungerande projektverksamhet genom att samordna arbetssätt, följa upp projekt och säkerställa att information och underlag är aktuella och tillförlitliga. Du har även ett övergripande ansvar för projektledningssystemet Antura Projects, där du förvaltar och utvecklar struktur och användning. I uppdraget ingår att arbeta med uppföljning och analys i Power BI samt att samverka med andra förvaltningar och IT i frågor som rör system och behörigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
samordna projektens administrativa flöden och stödja projektledare i det dagliga arbetet
administrera och vidareutveckla projektledningssystemet Antura Projects samt ge användarstöd
följa upp projektens status genom att sammanställa underlag kopplat till ekonomi, tidplaner och rapportering
säkerställa struktur och kvalitet i dokumentation, diarieföring och informationshantering
hantera behörigheter, IT-beställningar och systemåtkomst
granska och kvalitetssäkra tjänsteskrivelser, beslutsunderlag och rapporter.
Utöver detta bidrar du till att utveckla rutiner, mallar och arbetssätt samt stödjer interna uppdrag och utvecklingsinsatser inom verksamheten.
Vi erbjuder dig
Projektverksamheten består av cirka 20 medarbetare med olika kompetenser som tillsammans driver och utvecklar kommunens investeringsprojekt. Arbetet präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt ansvar för att skapa kvalitet och framdrift i projekten. Verksamheten är i utveckling med fokus på att stärka arbetssätt, digitala verktyg och uppföljning.
Hos oss får du ett ansvarsfullt uppdrag med möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och systemstöd. Vi erbjuder kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och en arbetsmiljö där samarbete, struktur och kvalitet värdesätts. Du blir en del av en organisation där projekten bidrar till konkret samhällsnytta och utvecklingen av Botkyrka kommun.
Du som söker till oss
Du har examen från yrkeshögskola eller högskola inom projektledning, bygg, fastighet, IT eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet från bygg- eller fastighetssektorn samt har arbetat i projektverksamhet med fokus på struktur, samordning och uppföljning.
Övriga krav för tjänsten:
Erfarenhet av projektledningssystem, exempelvis Antura Projects.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med rutiner, mallar, kvalitetssäkring samt granskning av beslutsunderlag och rapporter.
Erfarenhet av samordnande arbete med många kontaktytor.
Erfarenhet av att dokumentera, sammanställa och kommunicera information på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av systemadministration alternativt arbete som superuser i verksamhetssystem.
Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem samt analys- och uppföljningsverktyg, exempelvis Public360 och Power BI.
Erfarenhet av att driva digital utveckling kopplat till arbetssätt och system.
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor.
Som projektkoordinator är du strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt, vilket gör att du kan hantera flera parallella uppgifter och säkerställa att projektens information och processer håller hög kvalitet. Du tar ansvar för att planera, följa upp och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du ser till helheten i projektverksamheten.
Vidare är du relationsskapande och samarbetsorienterad, med förmåga att skapa goda relationer i en roll med många kontaktytor. Du vågar ta initiativ för att utveckla arbetssätt och förbättra processer, vilket bidrar till ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 15 (visa karta
)
147 71 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000
9883768