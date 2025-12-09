Projektkoordinator med erfarenhet inom Finans och IT
SJR söker en Projektkoordinator med erfarenhet i gränslandet mellan Finans/Accounting och IT till ett strategiskt och globalt förändringsprojekt hos vår kund i Södertälje. Detta är ett konsultuppdrag på inledningsvis 6 månader med start 12e januari. För rätt person finns möjligheten därefter att bli förlängd på uppdraget. Företaget tillämpar en hybrid modell där du förväntas jobba på plats i Södertälje ca 2-3 dagar i veckan. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.

Om tjänsten
Rollen är central i arbetet med att införa en enhetlig lösning för finansiell rapportering och konsolidering, där du stöttar intern projektledning och bidrar till att skapa struktur, tydlighet och framdrift. Uppdraget innebär koordinering av förändringar i IT-system, rapporteringsmodeller och finansiella processer, samt nära samarbete med dotterbolag i ett stort antal marknader och andra centrala intressenter.
Ansvarsområden
• Säkerställa projektadministration och löpande uppföljning inom egna ansvarsområden
• Stödja projektledaren inför och under PI-planningsessioner tillsammans med IT-organisationen
• Skapa struktur, transparens och effektiv kommunikation inom projektet och mot globala enheter
• Bidra till riskhantering, inklusive uppföljning, rapportering och åtgärdsplanering
• Underlätta dialog och koordinering mellan Finans, Accounting och IT
• Stödja förändringsarbete kopplat till grupprapportering och systemanpassningar
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med akademisk examen som civilingenjör, civilekonom eller motsvarande inom Finance, Business Administration eller Engineering. Du har flera års erfarenhet av projektkoordination i miljöer där finans, redovisning och IT möts - gärna inom banking, finans, koncernrapportering eller andra komplexa verksamheter. Erfarenhet från internationella organisationer och projekt med många intressenter är meriterande. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska och har förmåga att presentera komplex information på ett tydligt och strukturerat sätt.Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad, proaktiv och pålitlig person som trivs i en dynamisk miljö med många parallella aktiviteter. Du är lösningsorienterad, självgående och van att skapa ordning i komplexa sammanhang. Samtidigt är du en lagspelare som bygger goda relationer och bidrar till ett positivt och professionellt samarbetsklimat. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att förklara samband mellan finans, processer och IT-lösningar.Så ansöker du
