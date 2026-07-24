Projektkoordinator inom projektstyrning!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Företagsekonomjobb / Boden Visa alla företagsekonomjobb i Boden
2026-07-24
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Professionals Nord grundades med ambitionen att skapa en plats för människor att växa, på riktigt. En plats för människor att utvecklas, utmanas och nå sin fulla potential. Det är fortsatt drivkraften bakom allt vi gör – kompetensförsörjning inom rekrytering, personaluthyrning och Accelerated Learning. Vi utvecklar företag, individer och bidrar till att förändra branschen.
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur, analys och samarbete i spännande projekt? Trivs du med att arbeta datadrivet och vill utvecklas inom projektstyrning och planering? Då kan detta vara rollen för dig!
Professionals Nord söker nu, för ett av våra kundföretag inom infrastruktur i Boden, en projektkoordinator som vill vara med och stötta projektorganisationen genom planering, uppföljning och rapportering. Du blir en viktig del av projektteamet och bidrar till att säkerställa att projekt följer uppsatta tidsplaner och mål.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för kunds räkning en Projektkoordinator inom projektstyrning. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du anställs initialt som konsult hos Professionals Nord under de första 6 månaderna. Ambitionen från både Professionals Nord och kundföretaget är därefter en direktanställning hos kund, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till ellen.soderholm@pn.se
. (mailto:info@pn.se
)
Om rollen
I rollen arbetar du nära projektledare och övriga projektfunktioner med att följa upp projektens framdrift och ta fram beslutsunderlag. Du ansvarar för att sammanställa rapporter, analysera projektdata och bidra till en effektiv projektstyrning.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Stötta projektteamet med planering och uppföljning av projekt.
Ta fram och uppdatera rapporter och presentationer.
Sammanställa och analysera projektdata samt följa upp projektets framdrift.
Administrera och underhålla projekt- och planeringsdokumentation.
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt, rapportmallar och processer.
Samarbeta med flera funktioner för att säkerställa en effektiv projektgenomförande.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom teknik, bygg, projektledning, industriell ekonomi, ekonomi eller annat relevant område. Du är antingen nyutexaminerad eller har några års erfarenhet av projektadministration, projektplanering eller projektstyrning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, Word och PowerPoint.
Ett strukturerat och analytiskt arbetssätt med god känsla för detaljer.
Förmåga att sammanställa och presentera information på ett tydligt och professionellt sätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Power BI, SharePoint, Primavera P6 eller andra projekt- och planeringsverktyg.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i team, har lätt för att samarbeta med olika funktioner och motiveras av att utvecklas inom projektstyrning och planering. Du tar egna initiativ, arbetar metodiskt och bidrar gärna till att förbättra arbetssätt och processer.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Ellen Söderholm
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på ellen.soderholm@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.pn.se/
961 38 BODEN Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchefsassistent / Konsultkoordinator
Ellen Söderholm ellen.soderholm@pn.se +46720801542 Jobbnummer
10011181