Projektkoordinator inom Life Science

Wrknest AB / Logistikjobb / Stockholm
2026-06-25


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Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-25

Om tjänsten
Wrknest söker nu för kunds räkning en Projektkoordinator till ett internationellt företag inom läkemedelsindustrin. Kunden är en väletablerad aktör som arbetar globalt med läkemedelsförsörjning, logistik och patientprogram för att säkerställa tillgång till viktiga behandlingar över hela världen.
I rollen blir du en del av ett växande operationsteam med ansvar för att koordinera komplexa flöden mellan kunder, leverantörer, lager, transportpartners och interna funktioner. Du får en central roll i att säkerställa att läkemedelsleveranser genomförs effektivt, kvalitetssäkert och enligt regulatoriska krav.
Tjänsten passar dig som trivs i en internationell miljö där tempot stundtals är högt och där noggrannhet, samarbete och problemlösning är avgörande för framgång. Du får möjlighet att arbeta nära flera olika funktioner och bidra till utvecklingen av både arbetssätt och processer i en organisation med stark tillväxt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som Projektkoordinator ansvarar du för att koordinera och administrera order- och leveransflöden för internationella läkemedelsprojekt. Du arbetar nära både interna och externa intressenter för att säkerställa hög kvalitet genom hela processen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:

Hantering och uppföljning av kund- och leverantörsordrar

Koordinering av nationella och internationella transporter

Framtagning och administration av transport- och leveransdokumentation

Fakturahantering samt kontroll av leverantörsfakturor

Uppföljning av ledtider och leveransstatus

Hantering av avvikelser, reklamationer och kvalitetsrelaterade ärenden

Administrering och uppdatering av projekt- och regulatoriska register

Säkerställande av korrekta lagersaldon för tilldelade projekt

Samarbete med kvalitetsfunktioner kring utredningar och förbättringsåtgärder

Kommunikation med kunder, vårdgivare, leverantörer och logistikpartners

Bidra till utveckling av processer, arbetssätt och systemstöd

Vi söker dig somKrav
Har minst två års erfarenhet inom supply chain, logistik eller liknande område alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet

Har erfarenhet av transport- och distributionshantering, gärna temperaturkontrollerade transporter

Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Har goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel och Outlook

Meriterande
Erfarenhet från läkemedelsindustrin eller annan reglerad verksamhet inom Life Science

Har erfarenhet från en GxP-reglerad verksamhet

Erfarenhet av kliniska prövningar eller patientprogram

Erfarenhet av ERP-system

Erfarenhet av Smartsheet

Kunskaper i spanska och/eller portugisiska

För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att prioritera i en miljö där förutsättningarna snabbt kan förändras. Vidare är du kommunikativ och samarbetar väl med personer från olika funktioner och kulturer. Din noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet genomsyrar ditt arbete samtidigt som du har ett starkt driv att leverera resultat.
Övrig informationStart
Enligt överenskommelse
Plats
Stockholm
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidare med provanställning

Företaget
Kunden är ett internationellt företag inom läkemedelsindustrin som arbetar med att förbättra tillgången till behandlingar för patienter världen över. Genom avancerade lösningar inom läkemedelsförsörjning, logistik och regulatoriska tjänster stöttar de läkemedelsbolag, vårdgivare och patienter på en global marknad.
Organisationen präglas av hög kompetens, internationellt samarbete och ett starkt fokus på kvalitet. Med verksamhet i flera världsdelar erbjuder de en dynamisk arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till samhällsviktiga insatser.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973344-2071867".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrknest AB (org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta)
118 72  STOCKHOLM

Arbetsplats
Wrknest

Jobbnummer
9979779

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