Projektkoordinator, Hållbar Utveckling Inom Projektet Eutopia-More
Göteborgs universitet / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid universitetet finns enheten, GU fastighet och hållbar utveckling, med sektionen för Hållbarhet. Ett av dess uppdrag är att samordna och stötta integrering av hållbar utveckling i utbildning på universitet. Detta uppdrag sker i samverkan med fakulteter och institutioner. På enheten, GU fastighet och hållbar utveckling, arbetar cirka 25 personer och vi finns på Rosenlundsgatan 4 i Göteborg.
Arbetsuppgifter
Vi söker en Projektkoordinator att vara knuten till Sektionen för Hållbarhet. Arbetet innebär framför allt en samordnande, strategisk och operativ funktion gällande integrering av hållbar utveckling vid Göteborgs universitet, med fokus på hållbar utveckling inom EU projektet EUTOPIA-more. I detta ingår arbetsuppgifter såsom: Bistå med kompetens och stöd för att nå uppsatta mål avseende hållbar utveckling i EUTOPIA-more projektet. Utarbeta och genomföra aktiviteter för att uppnå "Institutional transformation based on the principles for Sustainable development", som stöd för medverkande universitet. Fungera som koordinator inom området "ledning, samordning och styrning för hållbar utveckling" (Governance and leadership for sustainable development). Medverka och leda arbetet med att arrangera seminarier, workshoppar kring hållbar utveckling i högre utbildning. Säkerställa kunskap och erfarenheter från olika projekt/initiativ genom att producera och presentera projektrapporter, samt medverka i slutrapportering av projektet.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
• Betydande erfarenhet av systematiskt hållbarhetsarbete på universitet
• Betydande erfarenhet av arbete inom området "ledning, samordning och styrning för hållbar utveckling" (Governance and leadership for sustainable development)
• Dokumenterad erfarenhet av att samordna internationell samverkan på universitetsnivå
• Dokumenterad erfarenhet av att kunna leda vetenskapliga råd samt nätverk inom universitet och högskolor
• Tidigare anställning inom universitet och högre utbildning
Meriterande erfarenhet:
• Lång erfarenhet av kompetensutveckling, utbildning och lärande inom hållbar utveckling
• Lång erfarenhet av självständigt arbete inom området "ledning, samordning och styrning för hållbar utveckling" (Governance and leadership for sustainable development)
• Väl utvecklade nätverk (nationellt som internationellt) inom hållbar utveckling och högre utbildning
• Erfarenhet av arbete med Agenda 2030Publiceringsdatum2026-02-16Dina personliga egenskaper
• God projektledningsförmåga
• God samarbetsförmåga
• Intresse av att bygga upp och utveckla samarbete inom högre utbildning och forskning
• Erfarenhet från internationellt samarbete inom högskolesektorn
• Goda internationella kontakter
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning 2026-03-22 - 2026-12-31, med en omfattning om 30%, med placering vid Sektionen för Hållbarhet, på enheten, GU fastighet och hållbar utveckling. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Eddi Omrcen, Hållbarhetschef och sektionschef: eddi.omrcen@gu.se
, 031-7861545
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 9 mars 2026
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9745894