Projektkoordinator
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2026-07-08
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Institutionen för data- och systemvetenskap. Med över 200 anställda och 4 500 studenter är Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) en stark och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik, humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap, med stor relevans för hur vi ska leva i dag och i framtiden. Vår forskning handlar om hur IT ska utformas för att vara till nytta för människor, organisationer och hela samhällen.
Mer information om oss finns på: Institutionen för data- och systemvetenskap.
SPIDER (the Swedish Program for ICT in Developing Regions) är ett oberoende centrum vid Institutionen för Data och Systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet som fokuserar på digitalisering av det internationella utvecklingssamarbetet.
Mer information om oss finns på: SPIDER.
Vi söker nu en portugisisktalande projektkoordinator till ett internationellt projekt där vi genom kapacitetsutveckling inom telekommunikationsreglering och digitalisering bidrar till de globala hållbarhetsmålen.
Rollen har särskilt fokus på att koordinera, samordna och leda arbetet med projektets portugisiskspråkiga del. Du kommer att vara en viktig länk mellan SPIDER, projektansvariga, partners och deltagare, med ansvar för att planera, följa upp och bidra till genomförandet av aktiviteter på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Vi söker dig som är en erfaren koordinator, talar flytande portugisiska och trivs med att arbeta i internationella och mångspråkiga sammanhang. Du är en kreativ problemlösare som vill bidra till att utveckla SPIDERs arbetssätt i projektet och i liknande framtida insatser. Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat inom samma sektor tidigare. Vi är ett multidisciplinärt team där olika bakgrunder, perspektiv och kompetenser tas tillvara.
Har du ett starkt intresse för internationellt utvecklingssamarbete, digital teknik och kapacitetsutveckling? Trivs du med nya utmaningar, är prestigelös och motiveras av att arbeta i dynamiska projektteam? Då tror vi att du kommer att passa in hos SPIDER.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Rollen som projektkoordinator innefattar:
ansvara för beredning och handläggning av projektinsatser i SPIDERs portugisisktalande samarbetsländer och att bygga relationer och samarbeta med europeiska motparter
planera, administrera, följa upp, dokumentera och utvärdera projektresultat
budgetuppföljning av projektsamarbeten inklusive den årliga revisionen
sammanställning, analys och spridning av resultat från SPIDER-stödda insatser
stödja utvecklingen av SPIDERs nätverk i portugisisktalande afrikanska länder samt på EU nivå
bidra till att söka finansiering från olika finansiärer till SPIDERs verksamhet
representera SPIDERs insats i projektet i olika nationella och internationella digitaliserings events och konferenser
förbereda events och utbildningsinsatser i projektledning för portugisisktalande events
designa, leverera och utvärdera workshops i projektledning med resultatfokus (erfarenhet av RMB är fördelaktigt).
Andra administrativa arbetsuppgifter inom centret kan förekomma. Internationella arbetsresor förekommer.KvalifikationerKvalifikationer
akademisk examen eller motsvarande erfarenhet förvärvad inom ett relevant område, t.ex. global utveckling, sociologi, juridik
minst sju års relevant arbetslivserfarenhet
erfarenhet av arbete med nationell/regionalt samarbete på EU/AU nivå
utmärkt förståelse av internationella relationer och utvecklingsarbete
goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på portugisiska, svenska och engelska.
Meriterande
erfarenhet av arbete inom akademi, forskning eller forskningsnära verksamhet
erfarenhet av datainsamling, uppföljning, analys eller rapportering i projekt
dokumenterad erfarenhet av projektledning
dokumenterad erfarenhet av Results Based Management (RBM)
erfarenhet av arbete med global digital utveckling /regleringsarbete eller internationellt utvecklingssamarbete
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
erfarenhet av EU projekt
erfarenhet av arbete och/eller resor i Afrika
erfarenhet från portugisisktalande länder i Afrika, PALOP.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss på SPIDER blir du en del av ett litet men mycket dynamiskt team som brinner för jämställdhet, de globala hållbarhetsmålen och teknik med människan i centrum. Våra medarbetare har erfarenheter från olika kulturer, språk och sektorer – en mångfald som gör oss unika och stärker vårt arbete. Som en del av SPIDER bidrar du med din kompetens till en organisation som präglas av lärande, öppenhet och samarbete.
SPIDER och Stockholms universitet värnar om att vara en inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka och där alla ges möjlighet att växa och utvecklas.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Caroline Wamala Larsson, Centrumföreståndare för SPIDER, 08-16 15 32, caroline@spidercenter.org
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för data- och systemvetenskap (visa karta
)
164 25 KISTA Arbetsplats
Institutionen för data- och systemvetenskap Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
9996802