Projektkoordinator
2025-08-15
Alleima är en ledande tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar, samt produkter för industriell värmning. Genom långvariga kundsamarbeten utvecklar vi processer och applikationer för de mest krävande branscherna. Vår helt integrerade värdekedja, från FOU till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Produktionsenheten Sandviken Cold söker nu en passionerad och driven individ som projektkoordinator för att forma framtidens leveranser inom avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt industriell värmning.
Din roll
Som projektkoordinator kommer du att vara spindeln i nätet för stora och komplexa projektordrar inom Sandviken Colds Project Business-avdelning.
Arbetsuppgifter innefattar:
Du har ett helhetsansvar för ordern efter överlämning från marknadsavdelningen.
Närvaro vid kick-off och pre-production möten med kund.
Säkerställa att organisationen alltid lever upp till våra kundkrav.
Fungera som "single point of contact" för kunden och hålla kundens inspektör uppdaterad om status samt vara värd vid besök av inspektörer.
Aktivt uppmärksamma, reagera och agera på avvikelser samt koordinera problemlösningen med berörda parter.
Ansvara för utvärderingsmöten och säkerställa kontinuerlig förbättring av arbetssätt och metoder för att bli en lärande organisation.
Din Profil
Vi söker dig med en högskoleexamen inom teknik och/eller ekonomi med inriktning marknadsföring, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom tidigare arbetslivserfarenheter. Erfarenhet av att arbeta med projekt och viljan att lära dig mer om Alleimas produktion är önskvärt. Tidigare kunskap och förståelse för kvalitetsplanering är meriterande. Du har goda kunskaper i Office 365 och kan kommunicera obehindrat på engelska och svenska, både muntligt och skriftligt. Erfarenhet från marknadsföring eller produktion inom rörtillverkning är en fördel.
Din flexibilitet och förmåga att hantera förändringar med ansvar och noggrannhet är avgörande för denna roll. Du är självständig och tar initiativ för att lösa problem samtidigt som du är en lagspelare som strävar efter bästa möjliga resultat. Din förmåga att bygga och underhålla relationer på alla nivåer i organisationen, såväl som externt, är en nyckelfaktor för framgång. För dig är goda kundrelationer en prioritet.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tänkesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: effektivare, lönsammare och hållbarare
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Per Kaunitz, rekryterande chef, +46 70 313 90 16
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2025-08-15Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, +46 70 307 30 48
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-04
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov som gör att vi uppnår våra affärsmässiga mål genom vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
www.alleima.com
