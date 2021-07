Projektkoordinator - Svea Renewable Solar AB - Administratörsjobb i Sollentuna

Svea Renewable Solar AB / Administratörsjobb / Sollentuna2021-07-07Om OssSvea Solar är en av Europas största aktörer inom solenergi med en vision att vara den ledande kraften i Europa i omställningen till ett 100% förnybart energisystem. Solcellsmarknaden är en starkt växande bransch med ytterst goda framtidsutsikter, där vi på Svea Solar erbjuder ett komplett ekosystem av produkter från solceller, batterier, laddboxar till bilar samt el-avtal som gör våra kunder självförsörjande.För oss är det viktigt att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak och en utvecklande vardag där du som anställd får chansen att vara med och påverka. Du kan förvänta dig en ung, rolig och innovativ arbetsmiljö där alla strävar mot ett gemensamt mål - att nå ett hållbart samhälle. En modig och ödmjuk gemenskap genomsyrar hela organisationen.2021-07-07Du kommer att arbeta med att sköta all planering och koordinering för alla projekt i en viss region i Sverige, detta innefattar bland annat att:Sköta för- och färdiganmälningar till nätägare.Sköta kommunikation med kunder inför och efter installation.Schemalägga och koordinera med våra installatörer.Planera om och anpassa schemat samma dag vid ledigheter/sjukfrånvaro etc.Du rapporterar till en team leader på planeringsavdelningen.Vem är du?För att trivas i denna roll måste du brinna för människor, ha många bollar i luften samtidigt och vara effektiv i ditt arbete. Vi ser gärna att du är:Erfaren inom planering/administration.Villig att jobba med människor och koordinera våra projekt i ett högt tempo.Väldigt arbetsam och inte är rädd för intensiva dagar.Intresserad?Vi använder oss av Veriferas kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Svea Solars värdegrund.Vänligen notera att urval och intervjuer sker efter att ansökningstiden gått ut.Ta chansen nu och var med och led utvecklingen mot ett förnybart Sverige med Svea Solar. Skicka gärna in ditt CV samt personligt brev. Vi önskar att du i ditt personliga brev skriver just varför du skulle passa in i denna roll.Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan.Read more about Svea Solar: https://sveasolar.com/se/ Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-17Svea Renewable Solar AB5851692