Projektkoordinator - Spendrups Bryggeri AB - Maskiningenjörsjobb i Ludvika

Spendrups Bryggeri AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika2019-12-23Vill du arbeta med att koordinera projekt i ett modernt bryggeri som satsar på hållbarhet och långsiktigt företagande? Då kan tjänsten som projektkoordinator med placering i Grängesberg vara något för dig!AvdelningsbeskrivningProjektkontoret ansvarar för projektportföljen inom Varuförsörjningen och har idag ca 80 pågående projekt i olika faser. Varuförsörjningen är den övergripande avdelningsbeteckningen för allt som rör framtagning och distribution av Spendrups produkter dvs Produktion, Logistik och Transport. För närvarande består projektkontoret av fem projektledare och en projektkoordinator. Projektkontoret ansvarar för företagets långsiktiga utveckling med hög fokus på att kunna ta rätt beslut för positiva framgångar.Tjänsten är placerad i Grängesberg men jobbar även mot projekt som drivs vid anläggningen i Hällefors.Arbetsbeskrivning och huvudsakliga ansvarsområdenProjektkoordinatorn är en administrativ resurs för projektledarna. Syftet med rollen är att skapa en sammanhållen planering och överblick av projekt, projektflöden och resurser. Projektkoordinatorn kan även komma att driva egna mindre projekt.Tjänsten innebär ett stort fokus på projektplanering, koordinering och uppföljning. Rent praktiskt betyder det att ansvara för:tids- och mötesplaneringresursplanering i samråd med driftansvarigadokumentation i och från projektenatt kommunicera projekten i den övriga organisationenekonomi i samråd med controller och projektledareatt skriva och granska kravspecifikationeratt säkerställa versionshantering av dokumentationvara projektledarna behjälplig i andra frågorProjektkoordinatorn rapporterar till chefen för projektkontoret. Huvudsakliga kontaktytor finns inom det egna teamet samt driftchefer och controller. Även externa kontakter förekommer.2019-12-23Gällande kravprofil har vi möjlighet att anpassa kraven beroende på sökandes relevanta erfarenheter och utbildning. Därför uppmuntrar vi både juniora och mer erfarna att söka.Vi ser att du har något av följande alternativ som utgångspunkt:högskole-/universitetsutbildning med inriktning på teknik/ingenjörsexamenerfarenhet av att driva projekt är meriterandeellerflera års erfarenhet av liknande tjänst som beskrivits ovan samt projektledarutbildningÖvriga krav vi ställer är:du har god datorvana och kan hantera Office-paketet, CAD kunskaper är meriterandedu behärskar svenska och engelska i tal och skriftSom person är du strukturerad, kan prioritera, organisera och genomföra aktiviteter på ett för verksamheten effektivt sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya eller ändrade omständigheter och förutsättningar utan att tappa tempo. Du är resultatfokuserad och arbetar tills projekt är avslutat eller resultat uppnåtts. Du är van att arbeta med komplexa frågeställningar. Bra samarbetsförmåga värdesätter vi högt. Vi ser att du är ödmjuk, lyhörd och smidig i arbetet med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Din ansökanVi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev där du beskriver dina kompetenser, erfarenheter och resultat på ett utförligt sätt. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter hand, men kommer inte ge besked eller bjuda in på intervju förrän efter att ansökningstiden är slut.Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.Samtliga tjänster på Spendrups omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. De avtal vi går under är Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet.Sista dag att ansöka är 6 januari 2020Tillträdesdag: efter överenskommelseVaraktighet/arbetstid: tillsvidare/heltid/dagtidPlaceringsort: GrängesbergFör mer information om tjänsten: Johan Folkesson, chef projektkontoret, tel: 024088082, Karin Eriksson, HR-specialist, rekrytering, tel: 0240-500197.Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.Välkommen in!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-06Spendrups Bryggeri AB5019138