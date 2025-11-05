Projektkontorschef Utveckling & Produktion
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad!
Din roll
Vi söker en erfaren och engagerad operativ projektkontorschef till vår verksamhet med fokus på utvecklings- och produktionsprojekt. Våra system innehåller både HW och SW i teknikens framkant. I denna roll blir du en central spelare som samordnar ett flertal komplexa projekt med stor strategisk betydelse. Du ansvarar för övergripande styrning, prioritering och resurskoordinering tvärs utvecklings- och produktionsprojekten.
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och bidrar både till den affärsmässiga helhetssynen och till styrning, uppföljning och rapportering av status, risker och prognoser. Du har även en viktig roll i att utveckla medarbetare, stärka kompetensen och skapa effektiva arbetssätt.
Som operativ projektkontorschef ansvarar du för att skapa förutsättningar så att kundprojektledarna kan leverera enligt uppsatta affärsmål, tidplan och budget. Din roll innebär också att säkerställa att förbättringsinitiativ genomförs i verksamheten. Utöver exekvering av befintliga åtaganden är du delaktig i att kalkylera och ta fram anbud för nya affärer samt att jobba i hela produktlivscykeln inklusive hantering av obsolescens. Rollen innebär ett nära samarbete med flera interna funktioner, såsom design, inköp och produktion, samt med andra affärsområden inom Saab. Du samarbetar också externt med FMV, Försvarsmakten och olika underleverantörer. Du kommer ha linjechefsansvar.
För att trivas i rollen ser vi att du är en kommunikativ person som uppskattar ett inkluderande ledarskap och samarbete i team. Du har en naturlig tydlighet i ditt sätt att uttrycka dig och trivs i en miljö där öppna diskussioner är en del av vardagen. Samtidigt är du noggrann, strukturerad och har sinne för detaljer. Du gillar ordning, administrativa uppgifter och att skapa tydlighet i komplexa sammanhang.
Vi söker dig som:
* Har flerårig erfarenhet av programledning eller projektledning av komplexa tekniska projekt, gärna inom utveckling och produktion.
* Är trygg i att hantera projektportföljer och samarbeta med erfarna och nya projektledare.
* Har mycket god förmåga att kommunicera, prioritera och koordinera.
* Är lösningsorienterad, analytisk och van att hantera förändring och komplexitet.
* Trivs i en roll som har operativt fokus på övergripande nivå, utan att detaljstyra projekten.
* Har erfarenhet av chefsrollen och tycker om att stötta och coacha andra ledare
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri-, försvars- eller tekniksektorn och är van vid arbete i en affärsdriven projektmiljö.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
