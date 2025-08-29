Projektkontorschef - Test Development
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På sektionen Test Development arbetar vi främst med utveckling och support av testsystem för underhåll av flygburen elektronik. Våra affärer och kunder finns framförallt inom försvaret. Vi har ett gott arbetsklimat och stöttar varandra där det behövs. Hos oss har vi en stark åtagandekultur och en vilja att leverera.
Som chef över projektkontoret har du ansvar för uppföljning, effektivisering och styrning av våra projekt, samt ett strategiskt grepp om vår produktportfölj. Du ska säkerställa att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att genomföra sina uppdrag.
Du är ansvarig för din grupps personal, arbetsmiljö, ekonomi och resurssäkring. Din grupp består av projektledare, tekniska ledare, IT-ingenjörer, konfigurationsledare och projektadmin.
Du kommer att ingå i sektionens ledningsgrupp som tillsammans leder sektionens genomförande och utveckling framåt. Du förväntas att aktivt bidra till vårt operativa och strategiska arbete.
Vi söker dig som har ett par års arbetslivserfarenhet av en ledande befattning som inkluderat personalansvar. För att du ska bli framgångsrik och trivas i denna roll krävs att du är bra på att bygga relationer och att skapa förtroende. Du är lyhörd och kommunikativ, både med medarbetarna inom sektionen men också med andra delar inom företaget såväl som med kunderna.
Du är en trygg ledare med stort intresse för att driva en verksamhet där medarbetarna är i fokus och känner ansvar för helheten. Du är en trygg ledare och tillsammans med dina kollegor säkerställer du våra leveranser och fortsätta utveckling av vår sektion. Du har en välutvecklad strategisk förmåga, god affärsmässighet och lätt för att samarbeta och skapa engagemang och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Mångårig erfarenhet av projektledning samt erfarenhet av att leda ledare är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
