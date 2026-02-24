Projektkommunikatör till exploateringskontorets kommunikationsavdelning
Stockholms kommun / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Kommunikationsavdelningen leder och samordnar exploateringskontorets externa och interna kommunikation.
Vi ansvarar för och utvecklar den övergripande kommunikationen i stadsutvecklingsprojekt. I det arbetet behöver vi nu en ny projektkommunikatör. Uppdraget innebär att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av kommunikationen inom ett antal stadsutvecklingsprojekt. Som projektkommunikatör ingår du i exploateringskontorets kommunikationsavdelning med 13 medarbetare och rapporterar till kommunikationschefen.
Vi erbjuder
På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats med stort fokus på utveckling. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.
Din roll
Vi söker en erfaren och relationsskapande kommunikatör som vill arbeta nära verksamheten i hela kommunikationsprocessen och stötta ett antal projektgrupper i att kommunicera stadsutveckling till stockholmarna. Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du aktivt driver kommunikationsarbetet i projekten och organisationen.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
• ta fram kommunikationsplan, aktivitetsplan, risk- och målgruppsanalys
• planering och genomförande av medborgardialog, samråds- och informationsmöten, digitala och fysiska
• omvärldsbevakning och hantering av opinion
• ta fram FAQ, skriva underlag och texter för olika kanaler
• uppdatering av information på projektwebben växer.stockholm
• vara ett stöd för projektgruppen i mediehantering och i att svara på allmänhetens frågor.
I tjänsten ingår även kommunikationsansvar för kontorets arbetsgivarvarumärke och det är en merit om du har erfarenhet av employer branding.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och det finns utrymme att utveckla tjänsten i samråd med kontorets kommunikationschef.
Din kompetens och erfarenhet
För rollen som projektkommunikatör söker vi dig som har:
• relevant akademisk utbildning inom kommunikation
• mångårig erfarenhet av att arbeta som kommunikatör i en bred roll, både strategiskt och operativt
• dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva kommunikationsarbete från idé till färdigt innehåll
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Samt erfarenhet av att arbeta:
• i en komplex organisation med många intressenter
• med kommunikation i en politiskt styrd verksamhet
• med sociala medier och digitala kanaler.
Meriterande erfarenheter och kompetenser:
• erfarenhet av internkommunikation
• aktuell erfarenhet av att fota, filma, redigera och producera digitalt innehåll.Publiceringsdatum2026-02-24Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då rollen ställer höga krav på din förmåga att bygga förtroende, lyssna in och utarbeta aktiviteter som möter interna och externa behov. Du har förmågan att lyfta blicken och bidra till ett helhetsperspektiv i de sammanhang du jobbar i.
Vi ser även att du har förmågan att bidra till en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är 22/3 - 2026. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, färdighetstester och personlighetstest, samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Jenni Almgren, kommunikationschef, jenni.almgren.johansson@stockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad
Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholm
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Exploateringskontoret, Kommunikationsavdelningen Kontakt
Jenni Johansson jenni.almgren.johansson@stockholm.se 08-50826402 Jobbnummer
9761620