Projektkommunikatör
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2026-07-02
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Är du kommunikatör med ett par års erfarenhet och intresserad av att lösa komplexa informationsutmaningar mellan flera olika parter? Då kan du bli ett viktigt tillskott i vårt projekt och team. I rollen ansvarar du för kommunikation och informationsdelning inom vårt miljardprojekt i strategisk partnering med Svenska kraftnät där det ställs högra krav på tydliga informationsstrukturer, samordning mellan intressenter och hantering av komplexa budskap över flera kanaler.
Tjänsten som projektkommunikatör
Du kommer att driva kommunikationsinsatser i projektform, från strategiska frågor till snabba leveranser med kort tidsram. Fokus ligger på att skapa, etablera och upprätthålla effektiva informationsflöden mellan olika parter, säkerställa att rätt information når rätt målgrupp och minimera tolkningsskillnader och informationssilos.
I din roll ingår att:
Planera, leda och utveckla kommunikationen mellan projektets intressenter.
Ansvara för och vara aktiv i projektets interna kommunikationsarbete samt ta fram kommunikationsunderlag.
Säkerställa effektiva arbetssätt för informationsdelning, inklusive struktur, versionshantering och spårbarhet.
Utforma och anpassa tydliga budskap för interna och externa kanaler, presentationsmaterial och mallar.
Ge stöd och rådgivning i kommunikationsfrågor samt följa upp och utveckla arbetssättet löpande.
Arbeta proaktivt och strategiskt samt stödja projekt och intressenter i kommunikationsfrågor.
Anordna studiebesök.
Du ingår i ett erfaret projektteam där du blir en nyckelroll för all informationsdelning och kommunikation som ska nå ut till projektets samtliga parter, såväl internt som externt. Projektet spänner över ett stort geografiskt område, varför det är viktigt att du har körkort och tillgång till bil för att kunna vara nära projektet.
Din profil som projektkommunikatör
För att trivas och lyckas i denna roll är du van vid att arbeta självständigt och du har förmågan att hantera komplexa budskap och förenklar information för olika målgrupper. Du är driven, målfokuserad och van att avgränsa och driva flera parallella projekt. Du har en stark kommunikationsförmåga med god hantering av struktur och ordning och reda. Erfarenhet av att strukturera och standardisera informationsflöden är meriterande.
Relevant utbildning inom området och ett par års erfarenhet som kommunikatör. Vi ser gärna att du har erfarenhet från ett medelstort till stort bolag som är kunskapsintensiv, en teknisk verksamhet, större organisation eller byrå. Du ska kunna hantera svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Om Civil West
Avdelning Civil SE West verkar inom anläggning i Göteborg, Norra Halland, Älvsborg och Bohuslän. Arbetet täcker hela kedjan, från design och konstruktion till produktion inom mark- och anläggningsprojekt. Vi är ca 300 medarbetare och är uppdelade i fyra produktionsområden och en specialistgrupp.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en placering på vårt projekt, Västra Götalandspaketet med placering i Göteborg. Start enligt överenskommelse. Som en del av NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater. B-körkort och tillgång till bil är ett krav för denna tjänst, då det förekommer en del resor i tjänsten till våra etableringar.
Kontakt och ansökan
Sista ansökningsdag 2026-07-31. Då annonsen ligger ute delvis över semestern ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 27-32.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Victoria Reeve, HR Specialist, 079-078 79 39, victoria.reeve@ncc.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Box 5367 (visa karta
)
402 28 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Victoria Reeve Victoria.reeve@ncc.se Jobbnummer
9989342