Projektinköpare till entreprenadprojekt, Stockholm - Shaya Solutions AB

Shaya Solutions AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-12Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 6 månaderSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningI rollen som projektinköpare i investeringsprojekt är du en nyckelspelare i upphandlingsfasen och är loket i investeringsprojektets inköpsarbete. Du behöver förstå verksamhetsområdet för att hitta en utvärderingsmodell som ger kunden den bästa leverantören för ändamålet. Du ska vara en framgångsrik förhandlare.Du kommer att arbeta och driva inköp i investeringsprojekt. Detta innebär att ta en aktiv roll från start, med målet att säkra kvalitet på leverantör och leverans samt lönsamma affärer. Som projektinköpare håller du ihop helheten under inköpsfasen där flera projektmedlemmar och intressenter deltar i inköpsarbetet med inköpsstrategi, förfrågningsunderlag, avtal med bilagor samt utvärderingsmodell.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Relevant universitetsutbildning inom teknik, juridik eller ekonomiMinst 7 års erfarenhet av projektinköp inom entreprenaderLång erfarenhet av stora investeringsprojekt med funktionskontrakt (typen ABA-99, Orgalime, SSG el Fidic)Erfarenhet att upphandla avtal inom mek och process, samt el och automationGod kunskap om entreprenadjuridik och de vanliga förekommande avtalsformerna (AB/ABA/ABT)God kunskap och erfarenhet av att hantera upphandlingar enligt LUFVan vid att självständigt driva inköpsarbetet i projekt och sluta avtalGoda kunskaper i svenska och engelska - kan kommunicera och uttrycka sig väl i både tal och skriftMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):TeknikintresseradErfarenhet från energibranschenTidigare hanterat upphandlingar i e-avropÖnskemål om personliga egenskaper:Bra sinne för ekonomi, affärer och juridikDitt arbetssätt präglas av långsiktighet samt en helhetssynDu drivs av att nå dina mål, du är nyfiken, ansvarstagande och tar egna initiativDu triggas av att bidra till lönsamhet och uppnå besparingarDu är en framgångsrik förhandlareLyhörd och trivs i samarbete med andra______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 6 månader2021-04-12Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Shaya Solutions AB5686124