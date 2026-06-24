Projektinköpare till Absolicon
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Härnösand Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Härnösand
2026-06-24
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Nu söker vi en projektinköpare till Absolicon för ett uppdrag med start omgående.
Uppdraget är initialt på cirka två månader, fördelat över sommaren och hösten. Du kommer att stötta verksamheten med projektinköp kopplade till pågående projekt och säkerställa att material och komponenter finns på plats enligt projektens tidplaner.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Rollen omfattar operativt inköpsarbete och leveransuppföljning med fokus på tillverkningsdetaljer i metall och mekaniska komponenter. Du kommer att arbeta nära projekten och ha ett självständigt ansvar för att driva inköpsprocesserna framåt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Driva och koordinera inköp kopplade till pågående projekt.
• Inköp av tillverkningsdetaljer i metall och mekaniska komponenter.
• Hantera leverantörskontakter, offertförfrågningar och beställningar.
• Följa upp beställningar, leveranser och ledtider.
• Samordna inköp mot verkstäder inom skärning, bockning, CNC-bearbetning och annan mekanisk tillverkning.
• Säkerställa att material och komponenter finns tillgängliga enligt projektens tidplaner.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av operativt och projektbaserat inköp inom industri eller tillverkning.
• Har god förståelse för tillverkningsprocesser inom metallbearbetning.
• Är van att arbeta med leverantörer inom mekanisk tillverkning och metallbearbetning.
• Är strukturerad, självgående och van att driva arbetet framåt.
• Har god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att följa upp leveranser och inköpsflöden.
Omfattning och start
Uppdraget startar omgående med möjlighet att arbeta några veckor före semestern. Nästa större arbetsinsats sker efter sommaren då verksamheten återgår till full aktivitet i mitten av augusti.
Låter detta intressant? Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om uppdraget och Absolicon.
Om verksamheten
Absolicon med 14 anställda är noterat på Spotlight stock market och har 5500 aktieägare. Bolaget utvecklar och levererar solvärmesystem för industri och fjärrvärme baserat på egen patenterad solfångarteknik. Efter förvärvet nyligen av finska Savosolar är Absolicon en av Europas ledande aktörer inom storskalig solvärme för industrier och städer. Absolicons lösningar används för att skapa kostnadseffektiva och hållbara värmesystem där solvärme kombineras med andra energikällor och energilagring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Esplanaden 10 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76 Jobbnummer
9978004