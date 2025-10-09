Projektinköpare | Jefferson Wells | Finspång
2025-10-09
Just nu söker vi på Jefferson Wells en driven projektinköpare till ett spännande och långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund i Finspång. I denna roll får du möjlighet säkerställa effektiva inköpsprocesser och starka leverantörsrelationer. Har du erfarenhet av inköp, god systemvana och trivs med att ta ansvar i ett högt tempo? Välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag
Om uppdraget
I rollen som projektinköpare kommer du att arbeta på ett större industriföretag med ett brett ansvar inom inköp och leverantörshantering. Du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att leveranser sker enligt plan och att avvikelser hanteras effektivt. Rollen kräver både taktisk planering och operativ förmåga, samt en god kommunikationsförmåga i kontakt med både interna och externa parter.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Orderläggning och uppföljning av leverantörsprestationer
* Taktisk planering och förhandling
* Genomföra leverantörsmöten
* Hantera avvikelser i leveransflödet
* Arbeta självständigt med hög noggrannhet
* Omprioritera och hantera högt tempo vid behov
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk bakgrund inom relevant område och gärna tidigare erfarenhet av inköp. Du är van att arbeta i system, har god kommunikationsförmåga och trivs i ett team där samarbete är centralt. Du är inte rädd för förändring och har ett driv att utveckla både processer och relationer med leverantörer.
Vi ser gärna att du har:
* Akademisk utbildning inom relevant område
* Tidigare erfarenhet av inköp
* Goda kunskaper i SAP (starkt meriterande)
* Intresse för digitalisering och förändringsarbete
* Professionell kommunikationsförmåga på svenska och engelska
* Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Om Jefferson Wells
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Arbetsgivare Experis AB (org.nr 556855-1104)
Jefferson Wells
Kontakt
Eric Carlsson eric.carlsson@jeffersonwells.se
