Projektinköpare inom byggbranschen

Vi söker tillsammans med vår partner som verkar inom byggbranschen en affärsdriven och strukturerad projektinköpare. Har du gedigen erfarenhet av att jobba inom byggbranschen, där du som person är ansvarstagande och kan jobba självständigt med att driva processer framåt? Då kan rollen passa din profil. Tjänsten är inledningsvis ett vikariat på ett år. Du utgår från kontoret i Göteborg och vi ser att du trivs med att löpande åka ut till byggarbetsplatser för att möta bland annat entreprenörer.
Som projektinköpare får du en central roll i att driva och samordna inköpsarbetet i bolagets byggprojekt, från förfrågan till avtal. Du arbetar nära kollegor i inköpsstaben samt tillsammans med platschefer och projektingenjörer ute i verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket gör att den passar dig som trivs med att vara spindeln i nätet och som brinner lite extra av att göra affärer. Du kommer att jobba i ett prestigelöst team inom inköp där ni stöttar varandra i arbetet framåt.
Sammanfattningsvis i rollen kommer du att:
Starta upp nya projekt och driva inköpsprocessen från förfrågan till avtal
Skicka ut förfrågningsunderlag, sammanställa offerter och presentera beslutsunderlag
Hålla i upphandlingsmöten och ta fram avtal i samråd med projektorganisationen
Säkerställa att inköp sker enligt bolagets processer, policys och riktlinjer
Följa upp och administrera avtal kopplade till pågående projekt
Arbeta nära bland annat platschefer, projektingenjörer och leverantörer för att skapa långsiktiga relationer
Vi söker dig somHar relevant utbildning inom byggnad/teknik/ekonomi eller liknande område, alternativt relevant arbetserfarenhet
Har minst 5 års erfarenhet av inköpsrelaterade arbeten där du har erfarenhet från projektinköp inom byggbranschen
Har goda kunskaper av entreprenadjuridik
Har goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
God data vana från inköpssystem, meriterande om du har arbetat i Acurator
Innehar B-körkort
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Som person är du affärsmässig, strukturerad och analytisk med ett stort engagemang för att skapa värde i flera parallella projekt. Du trivs med ansvar och tycker om att samarbeta över funktioner. Vidare bör du ha lätt för att bygga relationer med olika slags personer som du möter under din arbetsdag. Du har god förståelse för entreprenadjuridik, kan läsa och tolka bygg- och anbudshandlingar och är van vid att samarbeta med olika yrkesgrupper i projekt. Samtidigt som du jobbar självgående och kan strukturera upp dina arbetsdagar, bidrar du till ditt team där ni delar kunskap och stöttar varandra i vardagen.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO för att täcka en föräldraledighet. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
