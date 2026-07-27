Projektinköpare
Personal Roslagen AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrtälje Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrtälje
2026-07-27
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Projektinköpare
Till vår kund söker vi nu en erfaren och drivande projektinköpare som vill ta ett helhetsansvar för materialförsörjningen i våra NPI-projekt – från tidig fas till överlämning till serieproduktion.
Om rollen
Som projektinköpare är du en central del av våra projektteam och ansvarar för att, primärt - säkra och driva materialförsörjningen till våra kunders projekt och protyper.
Du arbetar i gränssnittet mellan projektledning, sourcing, produktionsteknik, produktion, kvalitet – och även i dialog med kund i materialrelaterade frågor som påverkar projektets genomförande.
Du kommer in tidigt i industrialiseringsfasen där du kan bli delaktig i att bidra i leverantörsstrategi och offertarbete – även om primära fokuset blir att säkra materialet till projektets produktionsstart. Fokusområdet kommer vara prototyper, dvs små serier med snabba kast och ofta snabba förändringar. Rollen omfattar både standardmaterial (COTS) och kundunika artiklar såsom PCB, mekanik, kablage och andra projektspecifika komponenter.
Under projektets gång hanterar du en dynamisk miljö där förändringar i konstruktion, volymer och förutsättningar är en naturlig del. Du följer upp materialstatus, identifierar risker och driver åtgärder – både internt och tillsammans med leverantörer. Samtidigt kan du emellanåt bli delaktig i dialogen med kund kring materialval, tillgänglighet och eventuella alternativ, med målet att skapa bästa möjliga helhetslösning för projektet.
När projektet närmar sig serieproduktion ansvarar du för att säkerställa en stabil grund – där leverantörer, priser, ledtider och materialflöden är etablerade. Du driver en strukturerad överlämning till operativt inköp så att produktionen kan ta vid utan störningar.
Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt, men också en hög grad av flexibilitet och följsamhet för att hantera de förändringar som uppstår i projektmiljön.
Vår kund söker dig som trivs i en föränderlig miljö, med mycket som händer hela tiden. Du erbjuds ett utmanande arbete som ställer krav på många olika förmågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa materialförsörjning genom hela NPI-processen
Ansvara för sourcing (utifrån befintlig leverantörs strategier) och RFQ-arbete för både COTS och kundunika artiklar, i prototyp, förserie och inför serieproduktion.
Säkerställa pris, ledtider och leveransförmåga i projekt
Identifiera och hantera materialrisker samt driva alternativa lösningar
Arbeta nära produktionsteknik, produktion och kvalitet i material- och leverantörsval
Delta i dialog med kund i materialrelaterade frågor
Bygga upp en robust materialstruktur inför serieproduktion
Ansvara för en tydlig och kvalitativ överlämning till operativt inköpPubliceringsdatum2026-07-27Profil
Kunden söker dig som är kommunikativ, strukturerad och trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med teknisk förståelse och projektarbete.
Du har:
Minst 5 års erfarenhet av inköp
Erfarenhet av att arbeta i projekt eller i nära samverkan i en krossfunktionell miljö
Förståelse för materialflöden och leverantörssamarbete
Förmåga att arbeta strukturerat samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar
Stark kommunikativ förmåga, både internt, mot leverantörer och mot kund
Förmåga att utrycka sig affärsmässigt i både svenska och engelska i tal och skrift
Ett tekniskt intresse och en nyfikenhet att förstå produkter och tillverkningsprocesser
Ett driv att utveckla inköpsprocesser, särskilt inom industrialiseringsfasen
Meriterande
Erfarenhet av projektinköp inom egenutvecklade eller kundunika produkter
Erfarenhet av inköp av PCB, mekanik, kablage eller liknande komponenter
Vana att arbeta nära leverantörer under industrialiseringsfasen
Du erbjuds
Hos oss får du en nyckelroll i våra projekt där du är med och påverkar både arbetssätt och resultat – från tidig projektfas till stabil serieproduktion. Du blir en del av en verksamhet där samarbete, ansvar och utveckling står i fokus.
Arbetsplatsen är belägen i Norrtälje och tjänsten är på heltid.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personal Roslagen AB
(org.nr 559496-4792), http://www.personalroslagen.com/
Hantverkaregatan 18 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Kontakt
Angelica Hornquist mail@personalroslagen.com Jobbnummer
10013206