Projektingenjör väg på Investering Norra
Trafikverket / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Luleå
, Boden
, Överkalix
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur? Som projektingenjör på Trafikverket får du en central roll i spännande infrastrukturprojekt - från planering till färdig byggnation.
Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör hos oss är du ett viktigt stöd till projektledaren i våra vägprojekt, från tidig planering och projektering till byggnation. Du arbetar ofta i flera projekt samtidigt och samarbetar med olika projektledare. Du har många kontaktytor även med andra medarbetare och externa kontakter, vilket ger en varierad och utvecklande vardag. Du medverkar vid upphandlingar, projekt- och byggmöten och är insatt i avtal och kontrakt för både konsulter och entreprenörer. Du är en del av projektledningen och deltar aktivt i arbetet genom hela projektets livscykel, från planeringsstadiet till produktion och därefter överlämning av det färdiga projektet till vår underhållsorganisation. Vi har vårt stora fokus på att skapa största möjliga kundnytta. Det finns goda möjligheter att utvecklas i rollen. Exempel på arbetsuppgifter:
följa upp projektens ekonomi och hantera fakturor
upprätta och följa upp tidplaner för projektens olika behov
arbeta med risk- och säkerhetshantering
strukturera och administrera uppgifter i projektledningssystem och Trafikverkets system
samordna och ta emot dokumentleveranser från leverantörer
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som projektingenjör har du en god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta, då arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt. Du arbetar strukturerat, följer upp dina uppgifter och är van vid att hålla deadlines. Du har en god analytisk förmåga som hjälper dig att se samband, identifiera lösningar och fatta välgrundade beslut. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar gärna till gemensamma mål.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning inom bygg- och anläggning, samhällsplanering, ekonomi eller logistik, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har minst 6 månaders aktuell och relevant erfarenhet av arbete i investeringsprojekt
har erfarenhet av att delta i projektmöten och riskavstämningar
har erfarenhet av kalkyler, budgetuppföljning, tidsplanering och riskhantering
Det är meriterande om du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
