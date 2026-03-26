Projektingenjör väg och anläggning
2026-03-26
Vi söker Projektingenjör väg och anläggning till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Konsulten kommer att jobba med projekt inom investeringsprojekt på Trafikverket i Solna.
Konsulten kommer att stödja projektledning genom:
Planering
Administration
Ekonomi uppföljning
kostnadshantering
Riskhantering
Upphandlingsprocesser
Ha insyn i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenörer.
Prognoshantering
Inom projekt ansvarar konsulten för
Administration
Handläggning
Projekt- och byggmöten
Överlämningskoordinator
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Utbildning, civil- eller högskoleingenjör med inriktning bygg eller anläggning eller motsvarande relevant utbildning som omfattar minst 3 års helstudier.
Minst 18 månaders erfarenhet av projektarbete som tex projektingenjör inom bygg eller anläggningsbranschen. Arbetet i projektet/projekten skall uppgå till minst 50 % av en heltidstjänst. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren.
Minst 6 månaders dokumenterad erfarenhet av vägprojekt i planerings- eller produktionsskede.
Körkort för personbil
Utbildning i följande standardavtal ABK09, AB04 och ABT06.
Meriterande
Arbetat med ekonomiuppföljning på beställarsidan (Trafikverket eller liknande offentlig beställare) under minst 18 månader de senaste 6 åren.
Minst 18 månaders erfarenhet av kontinuerligt praktiskt arbete med riskhantering, erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 6 åren .
Minst 18 månaders erfarenhet av arbete med ta fram och uppdatera/följa upp tidplaner, erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 6 åren.
Minst 18 månaders erfarenhet av arbete inom väg- eller järnvägsprojekt de senaste 6 åren.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
