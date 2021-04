Projektingenjör till Västlänken - Centralen (visstid) - Trafikverket - Byggjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Trafikverket

Trafikverket / Byggjobb / Göteborg2021-04-14Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Projektingenjör till Västlänken - Centralen (visstid)2021-04-14Vi söker dig som är intresserad att arbeta som projektingenjör som stöd till delprojekt Centralen och projektstaben inom projekt Västlänken! Hos oss i beställarorganisationen finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter i och med att vårt uppdrag är att bygga en järnvägstunnel och tre underjordsstationer inom Göteborgs stad.Du kommer vara placerad på projektstaben som leds av stabschefen. Ditt uppdrag kommer att vara att både stödja delprojektledningen inom Centralen samt projektstaben. I delprojekt Centralen arbetar du tillsammans med projektingenjörer som är inriktade mot ekonomi och riskhantering. Övriga kollegor i delprojektet har roller med fokus på kontroll och uppföljning inom projektering och produktion. Du kommer sitta tillsammans med den entreprenör som ska bygga anläggningen och kontraktsformen är en samverkansentreprenad. På projektstaben arbetar du främst med att stödja stabschefen och specialist samhällssäkerhet.De arbetsuppgifter som kommer att ingå i din roll som projektingenjör är följande:Stödja delprojektledare Centralen i projektledaruppgifter så de genomförs och dokumenterasHär ingår bl a fakturahantering, beställningar, protokollföring, bemyndiganderedovisningStödja stabschefen med att protokollföra på projektledningsmöten både med interna och externa aktörerStödja stabschefen med att samordna diarieföring och den administrativa hanteringen för säkerhetsskydd (krav för att hantera hemligt och sekretessbelagd information)För oss är det viktigt med en kultur som har fokus på samverkan och framdrift för att nå våra mål att leverera en färdig anläggning år 2026. Våra värderingar är framför allt att vi gör varandra bra.Övrig informationTjänsten är en visstidsanställning tom 2023-08-15 med start 2021-06-01 (eller enligt överenskommelse).Intervjuer kommer att ske digitalt via Skype under v. 18 och v.20. Webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.Vi söker dig somär civilingenjör alt högskoleingenjör med inriktning ekonomi, teknik eller samhällsbyggnadhar erfarenhet som projektingenjör/administratör i ett stort (över 1 miljard kr i budget) komplext infrastrukturprojekt (gärna i stadsmiljö)har erfarenhet av att ha samordnat arbetet med diarieföring och administrativ hantering av säkerhetsskyddhar erfarenhet av protokollföring av möten på projektledningsnivå i beställarorganisationenkan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språketDet är önskvärt om du harerfarenhet av systemen sharepoint och project wise.Som projektingenjör är det viktigt att du har en god problemlösningsförmåga, där du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna hinder och löser dessa på ett logiskt sätt. Du har lätt för att samarbeta med olika individer och arbetar ständigt för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Vidare är du kommunikativ och kan förmedla budskap på ett enkelt och pedagogiskt sätt, samtidigt som du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är självgående och tar ett stort ansvar för din uppgift, har ett strukturerat angreppsätt och driver dina processer framåt.AnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Varaktighet, arbetstid100% , ProvanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Trafikverket5692481