Projektingenjör till vår kund i Luleå
2026-01-22
Är du en ingenjör med minst ett års arbetslivserfarenhet och söker nya utmaningar? Nu har du chansen att bli en del av vår kunds team, ett internationellt konsultbolag som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknik och miljö med fokus på infrastruktur, stadsutveckling, energi och vatten. I rollen som projektingenjör kommer du att spela en viktig roll i att bidra till något så betydelsefullt som rent vatten. Läs vidare och ansök till tjänsten idag!
OM TJÄNSTEN
Som projektingenjör blir du en del av en nationell enhet som arbetar med vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Lokalt kommer du tillhöra en grupp om nio personer placerade i Skellefteå, Piteå och Luleå. I din roll kommer du stötta projektledare inom olika anläggninsprojekt inom VA-sektorn. Det innebär allt från protokollförande, uppföljningar med leverantörer, planering till platsbesök på anläggningar.
Du erbjuds
• En lärorik roll där du får följa projekt från start till idrifttagning
• Ett varierat arbete där du jobbar i olika projekt och får chansen att ta mer ansvar om du visar framfötterna
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Projektingenjör innebär ett brett ansvar för att leda och genomföra tekniska projekt, från koncept till färdigställande, med fokus på effektivitet och kvalitet.
• Leda och koordinera tekniska projekt från start till mål.
• Ansvara för tidsplanering, resursallokering och budgetuppföljning.
• Fungera som teknisk expert och rådgivare i projektrelaterade frågor.
• Säkerställa att projekt levereras med hög kvalitet och enligt uppsatta mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en färdig högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, kemi- eller bioteknik, miljö och vatten eller annan motsvarig teknisk utbildning samt minst 1 års erfarenhet av arbete efter studier
• Har B-körkort då resor i tjänst kan förekomma
• Kan tala och skriva på svenska då detta är språket som används vid dokumentation och kommunikation
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom processindustri eller annan industri. Men även om du bor eller har anknytning till Luleå.
Som projektingenjör ser vi att du har ett stort intresse för teknik och har viljan att lära dig mer. Du tar gärna ansvar, är noggrann i ditt arbete och är bra på att samarbeta med andra. Som konsult kommer du samarbeta med många kollegor och även ha kontakt med kunder. För rätt person finns möjlighet att kombinera de mer administrativa arbetsuppgifterna med mer tekniska arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
