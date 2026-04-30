Projektingenjör till underhållet av Mälarbanan
2026-04-30
Som projektingenjör på Mälarbanan får du vara med och bidra till ett säkert och stabilt järnvägssystem och utvecklingen av framtidens järnvägsunderhåll. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
En av Trafikverkets aktuella utvecklingssatsningar är etableringen av egna utvecklingsplattformar med syftet att skapa förutsättningar för ökat lärande och ett effektivare underhåll. Utvecklingsplattformarna har olika fokusområden och en av plattformarna är dedikerad till det avhjälpande och förebyggande underhållet av Mälarbanan (MB). Projektingenjören biträder produktionsledaren i alla förekommande projektledaruppgifter, till exempel:
protokollföring och dokumentation
ekonomiadministration
prognosarbete
uppföljning avseende tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
Som projektingenjör är man också delaktig i arbetet att analysera och följa upp händelser i anläggningen för att ta fram underlag för beslut om åtgärder och beställningar.
Produktionsledaren, projektingenjören, underhållsingenjörer, kontrakterade konsulter och entreprenörer arbetar tillsammans för att leverera en säker och tillgänglig järnvägsanläggning som i sin tur tillgodoser samhällets behov av resor och transporter på MB.
Tjänstens placeringsort är Västerås. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som projektingenjör har du god problemlösningsförmåga; du löser operativa problem utan att missa de långsiktiga strategierna och du uppfattar samt analyserar samband i den komplexa informationsmiljö som omger järnvägen. Du är initiativtagande och kan självständigt se vad som behöver göras och agerar därefter.
Du har en god kommunikationsförmåga, ditt budskap förmedlas på ett tydligt sätt och du är lyhörd och anpassar din kommunikation efter situationen. Du är trygg som person och har mod att föra fram dina egna åsikter. Som projektingenjör är det även viktigt att vara samarbetsorienterad och anpassningsbar för att nå gemensamma mål, samt att ha en prestigelös inställning för att hitta lösningar som är gynnsamma för alla parter. För att lyckas i rollen behöver du även vara intresserad av teknik och IT-system.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant inriktning eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med budget, prognos och ekonomisk uppföljning
relevant erfarenhet av projektadministration med fokus på järnvägsunderhåll
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
mycket goda kunskaper i Officepaketet och då i synnerhet Excel
körkort för personbil
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet och/eller utbildning inom byggherreansvar och entreprenadjuridik med kunskaper om AB04, ABT06
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:012".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Robert Eriksson robert.g.eriksson@trafikverket.se 0101233540
