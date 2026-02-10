Projektingenjör till Trafikverket i Malmö
2026-02-10
Vill du bidra till att förbättra Sveriges framtida samhällsutveckling? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur, söker dig som har talang för koordinering, vana att jobba med projektadministration och har höga ambitioner att lära dig mer inom samhällsutveckling. Är du den vi söker? Läs mer och sök tjänsten redan idag då urvalet sker löpande och behovet är omgående.
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar projektledare. Som projektingenjör har du en koordinerande roll med varierande arbetsuppgifter där du kommer att få lära dig om bygg- och fastighetsfrågor. Tjänsten är placerad inom Trafikförvaltning Nationella Program/Investering och du kommer ha din arbetsplats tillsammans med dina kollegor i Malmö.
Din tjänst kommer vara inriktat mot bulleråtgärder som är ett nationellt projekt där Trafikverket minskar bullret från väg och järnväg. Buller är oönskat ljud, och Trafikverket ansvarar för att minimera dess påverkan på människors vardag. Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där deras medarbetare runt om i hela landet minskar bullret längs med järnvägen, men ansvarar också för att minska bullret längs med de statliga vägarna.
Du erbjuds
• Ett vikariat som konsult tom januari 2027
• Skräddarsytt utbildningsprogram
• Löpande coachning av dedikerad konsultchef samt ett värdefullt kontaktnät av andra projektingenjörer inom programmet
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör kommer du biträda en eller flera projektledare, bland annat genom att stödja i planering, administration och uppföljning avseende tid, kostnad, innehåll, risker, resurser, kvalitet, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Du bistår projektledaren i interna och externa kontakter. Vidare kommer du att medverka vid bl.a. byggmöten samt ta fram underlag för att följa upp leveransen från entreprenör. Du kommer också ha mycket kontakt med fastighetsägare och allmänheten via telefon och mail.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleexamen om minst 180 hp inom sektor samhällsbyggnad, där vi gärna ser att du läst stadsbyggnad, samhällsbyggnad eller snarlik inriktning
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom projektadministration
• Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter
• Har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• Har goda kunskaper i svenska, då kommunikation kommer att ske på svenska i tjänsten
• Innehar B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du beredd att anta en personlig utmaning och utvecklas med organisationen. Du är en engagerad lagspelare som skapar förtroende och är skicklig på att föra tydlig dialog samtidigt som du inte är rädd att hugga i där det behövs. Vidare är du flexibel med en positiv inställning och ser möjligheter istället för problem. Slutligen behöver du vara självgående, ordningsam och proaktiv.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Varaktighet, arbetstid, etc.
