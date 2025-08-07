Projektingenjör till Trafikverket i Linköping/Norrköping
Vill du bidra till att förbättra Sveriges framtida infrastruktur? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur, växer och söker dig som har talang för koordinering, vana att jobba administrativt och har ambitioner att på längre sikt växa in i rollen som projektledare! Är du den vi söker? Läs mer och sök tjänsten redan idag, urvalet sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar projektledare inom komplexa vägprojekt. Som projektingenjör har du en koordinerande roll med varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas i en miljö med högt tempo och spännande arbetsuppgifter.
För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap, excel och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt.
Du erbjuds
• En roll där du får en god branschkunskap hos en rikstäckande organisation med goda utvecklingsmöjligheter
• En anställning som varvas med teori och praktik löpande för att uppnå den optimala kombinationen för dig som junior i branschen
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Utvecklingsmöjligheter:
Tjänsten som projektingenjör ger dig en unik start på karriären och möjlighet att utvecklas till en nyckelperson i en rikstäckande organisation där du på sikt har möjligheten att växa in i en roll som exempelvis projektledare. Tillsammans med det skräddarsydda utvecklingsprogrammet och löpande coachningen får du bästa möjliga stöd för att snabbt ta dig an eget ansvar och utvecklas hos Trafikverket.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt,
bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt
konsulterbjudande och och om våra konsulters upplevelse av att arbeta på Trafikverket här.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning om minst 180 hp inom byggteknik eller samhällsbyggnad alternativt utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer som relevant för uppdraget
• Har ett stort tekniskt kunnande samt intresse för att jobba med samhällsutveckling
• Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter
• Har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• Har goda kunskaper i både engelska och svenska, då kommunikation kommer att ske på båda språken
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet från projektledning och teknik samt från bygg- och anläggningsbranschen, men detta är inget krav
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du beredd att anta en personlig utmaning och utvecklas med organisationen. Du är en engagerad lagspelare som skapar förtroende och är skicklig på att föra tydlig dialog samtidigt som du inte är rädd att hugga i där det behövs. Vidare är du flexibel med en positiv inställning och ser möjligheter istället för problem.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
• ett personlighetstest
• ett test i kognitiv förmåga
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
