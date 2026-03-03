Projektingenjör till Trafikverket!
2026-03-03
Vill du vara med och utveckla framtidens infrastruktur inom järnväg? Vår kund Trafikverket växer och söker dig som är strukturerad, har en stark administrativ förmåga och trivs i en koordinerande roll. Låter detta som något för dig? - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar seniora projektledare i komplexa järnvägsprojekt. Du kommer att tillhöra enheten nationella program 2 inom Investering som ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av huvuddelen av Trafikverkets större ombyggnationer och nyinvesteringar.
Uppdraget är placerat inom det nationella utbytesprogrammet för vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA), vilket omfattar utbyte av vägskyddsanläggningar längs statliga järnvägar i befintlig järnvägsmiljö. Programmet pågår nationellt och flera projekt är planerade för de kommande åren. Projekten innefattar både projektering och produktion av vägskyddsanläggningar av typen ALEX.
För att trivas i rollen som projektingenjör hos Trafikverket ser vi gärna att du har vana av att arbeta med metoder och verktyg för planering, uppföljning, ekonomistyrning och projektledning. Arbetsuppgifterna kan vara varierande men är i huvudsak av administrativ art.
I tjänsten förekommer även resor till pågående projekt eller till andra av Trafikverkets kontor ca 0-4 gånger per månad. Uppdraget förväntas pågå under 1 år med möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
I din roll som projektingenjör kommer du att ha ett nära samarbete med en eller flera projektledare och deras projektorganisationer. Arbetet bedrivs i projektform och sker i samverkan med interna specialister samt externa aktörer. Därför kommer du i huvudsak arbeta med att stödja och bistå projektorganisationen i genomförandet av projekten.
Arbetet kommer bland annat att innebära:
Ekonomihantering, dvs. arbete med prognoser, kostnadsuppföljningar, fakturor mm.
Dokumenthantering, diarieöverföring, presentationsmaterial mm.
Arrangera och dokumentera möten
Följa upp och uppdatera projektets kontrollprogram, projektspecifikation, riskanalyser och anläggningsspecifika krav
Mottagningskontroll av levererade handlingar
Vara ansvarig för eller aktivt delta i projektets överlämnandeprocess till Underhåll
Ansvara för att en god ordning upprätthålls i Projektportalen
Vi söker dig som
Har en universitets eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med tekniks inriktning, eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Har dokumenterad erfarenhet av arbete som projektingenjör eller inom projektledning eller likvärdigt. Arbetet ska ha skett i minst 6 månader under de senaste 2 åren.
Innehar B-körkort
Kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
