Projektingenjör till Schneider Electric i Kristianstad / Hässleh - Needo Recruitment Group AB - Elkraftsjobb i Kristianstad

Needo Recruitment Group AB / Elkraftsjobb / Kristianstad2021-04-08Om Schneider ElectricSchneider Electric har en snart 180-årig historia där de var en av de tidiga aktörerna på den framväxande elmarknaden. Mycket har hänt sedan dess och idag är de en av de världsledande aktörerna inom bland annat Fastighetsautomation. De står för vägledande uppkopplade tekniker där deras tjänster minskar sina kunders energiförbrukning, ökar klimatbesparingen och bidrar till en kostnadseffektivisering. Något som möjliggörs genom ett brett utbud av uppkopplade tekniker, Edge-styrning, appar och analys.Schneider Electric rankades av studenter världen över som en av de 50-mest attraktiva arbetsgivarna under 2020, i Universums undersökning.I rollen som Projektingenjör hos Schneider ElectricI rollen som Projektingenjör på Schneider Electric kommer du i ett nära samarbete med en projektledare vara drivande i flera parallella projekt inom både privat och offentlig sektor. Den största delen av rollen innebär programmering och driftsättning av Fastighetssystem för deras kunders räkning där du både kommer arbeta från kontoret och ute hos kunden. Där ansvarar du också för att funktionstester genomförs på de lösningar som tagits fram där du också gärna får bidra genom konsultativ merförsäljning i dialog med kunden.I rollen stöttar också projektledaren i dialogen med underentreprenörer, säkerställer beställning av material till projekten samt stöttar upp administrativt. På sikt kommer du även bli involverad i ekonomi och ÄTA-rapportering.När du börjar i rollen hos Schneider Electric blir du tilldelad en dedikerad mentor som tillsammans med dina närmaste kollegor kommer vägleda dig och bygga upp din kunskap till en nivå som ökar din självständighet!Några av de återkommande arbetsuppgifterna kommer vara:Programmering och Driftsättning av Fastighetssystem.Löpande dialog med kund underentreprenörer.Säkerställa att materialtillgång i projekten.Konsultativ merförsäljninig.2021-04-08Du har sannolikt ett genuint teknikintresse där du kanske testat på programmering i någon utformning i utbildning eller på arbete. Du har kanske arbetat med El eller VVS i någon utformning och har en vilja att förstå hur saker länkar samman.Du harEtt stort genuint teknikintresse!Det är meriterande om duTestat på programmering i någon utformning kanske inom inom C++, C, BACnet, Modbus eller LON.Har kunskap inom El eller VVS.Stött på automation i någon form.Har relevant utbildning inom ex Automation, Teknik eller EL.B-körkortFör att trivas i rollen gillar du sannolikt roller som kräver samarbete men också mer självständigt arbete där du får ta leta dig fram till en lösning. Du gillar servicedelen med kundkontakt och får energi av den typen av dialog. Genom arbetslivet eller utbildning har du också påvisat ett driv och en motivation som tagit dig dit du är idag vilket synliggörs genom en stor nyfikenhet där du hela tiden vill utvecklas!Vad erbjuder Schneider Electric dig?I rollen som Projektingenjör erbjuds du en självständig, rolig och omväxlande roll med stor frihet under ansvar där du blir en viktig del i ett kompetent team.Schneider Electric har historiskt påvisat hur medarbetare är deras viktigaste resurs och värnar om att du ska ha vad du behöver för att kunna prestera i form av varierande dagar, bra kollegor, spännande projekt och stora personliga utvecklingsmöjligheter "Har du drivet och professionalismen kommer vi göra allt för att din resa går spikrakt uppåt". Ett löfte som säkerställs genom mentorprogram, personliga interna utbildningspaket och tydliga karriärsteg i organisationen.Start: Enligt överenskommelseOmfattning: RekryteringPlats: Kristianstad/HässleholmLön: Enligt överenskommelseLåter rollen som Projektingenjör hos Schneider Electric intressant? Urvalet sker löpande så tveka därför inte att ansöka redan idag! I denna rekryteringsprocess kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Needo Recruitment Group AB5679336