Projektingenjör till RRC Rail
Är du ingenjör med intresse för projektverksamhet och vill utvecklas i en bred roll inom järnvägsindustrin? Vill du arbeta nära projektens genomförande och få en varierad vardag med fokus på samordning, uppföljning, dokumentation och projektstöd? Då kan rollen som projektingenjör hos RRC Rail vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
RRC Rail är verksamma inom ban- och järnvägsbranschen och arbetar med projekt inom byggnation, underhåll och utveckling av järnvägsinfrastruktur. Bolaget är en del av en större koncern och befinner sig i en spännande tillväxtfas med ambition att fortsätta utvecklas under de kommande åren.
På kontoret i Arlöv möts du av en familjär och inkluderande arbetsmiljö där samarbete, engagemang och prestigelöshet genomsyrar vardagen. Teamet arbetar nära varandra, vilket skapar god sammanhållning och korta beslutsvägar. Här finns en stark vilja att utvecklas - både som organisation och som individer - och du får möjlighet att påverka såväl arbetssätt som projektens genomförande.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss på Mero, med ambition att därefter övergå i en anställning direkt hos RRC Rail.
Om rollen
I rollen som projektingenjör får du en central funktion i projektverksamheten och arbetar nära både projektledning, produktion och beställare. Du fungerar som ett viktigt stöd i projekten och bidrar till att skapa struktur, framdrift och uppföljning genom hela projektcykeln.
Rollen är bred och innebär att du arbetar med flera olika delar av projektet - från administration och dokumentation till uppföljning, samordning och förbättringsarbete. Du får en god inblick i hela projektprocessen och möjlighet att utvecklas i takt med projekten.
Du arbetar tillsammans med projektchef och övriga projektmedlemmar och fungerar som en länk mellan olika funktioner, både internt och externt.
Arbetet omfattar bland annat:
Dokumenthantering och projektadministration
Stöd till projektledning i det dagliga arbetet
Ekonomi- och produktionsuppföljning
Hantering av förfrågningar och inköp
Samordning av möten samt protokollföring
Arbete med kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Tjänsten kan innebära vissa resor i samband med exempelvis etablering av projekt.
Om dig
Vi tror att du är en strukturerad och självgående person som trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta nära projektens genomförande. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och kan hantera flera uppgifter parallellt. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner, både internt och externt.
För rollen ser vi att du har:
Ingenjörsutbildning, exempelvis högskoleingenjör eller YH
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet
God kommunikativ förmåga på såväl svenska som engelska
B-körkort
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet från bygg-, anläggnings- eller järnvägsbranschen
Erfarenhet av projektarbete eller projektstöd
Kunskaper i MS Project
Övrig information:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Arlöv
Omfattning: Heltid
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på Alice@mero.se
eller 070 - 970 01 91. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7399829-1897295".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://jobs.mero.se
