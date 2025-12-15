Projektingenjör till Nybergs Entreprenad AB
2025-12-15
Rollen som Projektingenjör
Som Projektingenjör är du delaktig i projektets samtliga skeden, vilket innebär en stor variation i arbetet. Din främsta uppgift är att stötta Plats- och Projektchefen inom kostnadsstyrning, kontraktsfrågor, ÄTA-hantering, planering, projektering samt inköp i pågående projekt. Utöver detta ansvarar du för viss projektadministration och dokumentation mot kund. Rollen innefattar även arbete med KMA-frågor, där du säkerställer att projektet följer gällande krav och rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Om Nybergs Entreprenad AB
På Nybergs arbetar ca 70 medarbetare och utöver vår VD har vi två Projektchefer som tillsammans med sina team och specialister driver utvecklingen och projekten framåt. Nybergs Entreprenad AB omsätter ca 250 Mkr och är en del av Civil South East inom affärsområdet Infrastructure på NCC.
Kravspecifikation
Vi söker dig med en byggteknisk utbildning och erfarenhet från produktion inom bygg eller anläggning, gärna i en ledande roll. Har du god kunskap inom tidsplanering och entreprenadjuridik ser vi det som meriterande.
Noggrann, strukturerad, analytisk och ett affärsmässigt tänk är egenskaper vi värdesätter.
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer omkring dig. Du trivs med att ta ansvar, arbeta resultatorienterat och jobba i team där ni tillsammans hittar framgångsrika lösningar.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper för tjänsten.
Vi förutsätter att du delar våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Övrig information
Tjänsten inleds med en provanställning om 6 månader placering på vårt kontor i Visby.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav, samt att du har körkort.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Flera av våra projekt kräver SUA-klassning.
Nybergs erbjuder
Vi på Nybergs vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. Vi har kollektivavtal för alla medarbetare som ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Tycker du att tjänsten låter intressant och vill veta mer får du gärna kontakta Projektchef Daniel Martell, 072-234 60 79 eller VD Joakim Olsson, 073-410 12 78, för ytterligare information.
Urval sker löpande så registrera din ansökan och ditt CV så snart som möjligt, dock senast den 31 januari.
Varmt välkommen med din ansökan!
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag.
Nybergs Entreprenad AB på Gotland är en del av NCC koncernen. Varje dag driver vi tillsammans med våra medarbetare branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete med våra samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till en expansiv utveckling av våra städer och samhällen. På Nybergs Entreprenad AB får du en härlig gemenskap med en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9644668