Projektingenjör till Jönköping Energi
Elektronikjobb / Nässjö
2025-12-29
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
, Aneby
, Jönköping
, Vetlanda
, Habo
eller i hela Sverige
Projektingenjör - Jönköping Energi Nät AB
Vill du vara med och bygga framtidens elkraftinfrastruktur i en växande stad? Hos oss får du chansen att arbeta med projekt i mångmiljonklassen - samtidigt som du gör skillnad lokalt, varje dag.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Jönköping Energi är en viktig aktör i regionens energiförsörjning. Vi investerar i smarta lösningar och hållbar teknik för att skapa ett robust och framtidssäkert elnät. Nu söker vi en projektingenjör inom elkraft som vill bli en del av vårt kompetenta team inom Planering och Kundanslutning Elnät.
Om rollen
Som projektingenjör leder och planerar du projekt för ny- och ombyggnation av våra fördelningsstationer i regionnätet - från förstudie till färdig anläggning. Vi har för närvarande ett stort ombyggnads- och förnyelsebehov hos vårt 130 och 40kV-nät med tillhörande stationer och ledningar - som projektingenjör kommer du ha en central roll.
Du ansvarar för projektering, anbudsarbete och upphandling av entreprenader. Rollen innebär också att driva utredningar, medverka i långtidsplanering och bidra till nätstrategin.
Du arbetar nära kollegor med gedigen kompetens och erfarenhet - här finns ett starkt team som stöttar varandra och delar kunskap. Samtidigt är rollen fri och självständig, med stort mandat att planera din egen tid och ta ansvar för dina projekt. Vi erbjuder frihet under ansvar och möjlighet till visst arbete på distans, vilket ger en bra balans mellan arbete och vardag.
Hos oss får du inte bara en spännande roll - vi vill att du växer och utvecklas tillsammans med Jönköping Energi. Här finns utrymme för lärande, kompetensutveckling och karriärmöjligheter i en framtidsbransch.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har:
- Högskole-, YH- eller gymnasieutbildning med inriktning elkraft eller motsvarande kompetens byggd genom erfarenhet i branschen - exempelvis från drift, underhåll, montage eller liknande.
- Erfarenhet av projektledning inom elkraft är meriterande, men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i rollen
- Kunskap om entreprenadjuridik och upphandling är ett plus
- Analytisk förmåga, struktur och god kommunikationsförmåga
- Svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort och god digital kompetens
Vi erbjuder
- Spännande projekt med stor påverkan på samhällsutvecklingen
- Ett kompetent team och en arbetsgivare som satsar på hållbarhet och innovation
- Frihet under ansvar, möjlighet att planera din egen tid och visst distansarbete
- Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med Jönköping Energi
Vi är stolta över att vara en attraktiv arbetsgivare - utsedda till Karriärföretag 2026 och belönade med utmärkelsen Excellent Arbetsgivare. Det är ett bevis på vårt fokus på trygghet, innovation, kompetensutveckling, bra villkor och en inkluderande kultur med goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du både stabilitet och möjlighet att växa i en framtidsbransch. Jönköping Energi Nät är en del av Jönköping Energi som omsätter ca 2,2 miljarder och har 342 anställda. För mer information: www.jonkopingenergi.se.
Vill du vara med och bygga framtidens elnät tillsammans med oss?
Varmt välkommen med din ansökan! https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:887329/
Vid frågor vänligen kontakta: Petra Lindomborg, rekryteringskonsult, tel. 0727164381. För fackliga frågor: Jesper Käki, Vision, tel. 036-191845 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, tel. 036-103237. Ersättning
Fast enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Petra Lindomborg 0727164381 Jobbnummer
9665623