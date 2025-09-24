Projektingenjör till infrastrukturprojekt i Jönköping
2025-09-24
Vill du vara med och bygga framtidens Sverige? Som projektingenjör får du chansen att ta dig an spännande utmaningar, lösa komplexa pussel och se dina idéer ta form i verkligheten. Här blir ditt arbete en del av samhällsutvecklingen. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för kunds räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar projektledare inom komplexa infrastrukturprojekt. Som projektingenjör har du en koordinerande roll med varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas i en miljö med högt tempo och spännande arbetsuppgifter.
Du erbjuds
Tjänsten som projektingenjör ger dig en unik start på karriären och möjlighet att utvecklas till en nyckelperson där du på sikt har möjligheten att växa in i en roll som exempelvis projektledare. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära och direkt under en projektledare med en stor bredd och variation i arbetsuppgifterna där du snabbt får möjligheten att ta eget ansvar. Du kommer till exempel att:
• Biträda projektledarna i alla förekommande projektledaruppgifter i form av genomförande och dokumentation
• Biträda projektledarna med projektuppföljning avseende tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö, samt prognostisering av slutkostnader
• Bidra med erfarenhetsåterföring från projektens samtliga delar
• Medverka och protokollföra vid möten och kontakter med myndigheter, projektörer, fastighetsägare mm.
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning om minst 180 hp inom samhällsbyggnad eller motsvarande
• Har ett stort tekniskt kunnande samt intresse för att jobba med samhällsutveckling
• Har stort driv och viljan att snabbt axla eget ansvar med en orädd attityd gentemot nya arbetsuppgifter
• Har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• Har goda kunskaper i både engelska och svenska, då kommunikation kommer att ske på båda språken
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från liknande komplexa infrastrukturprojekt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
