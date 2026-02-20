Projektingenjör till infrastrukturprojekt
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt arbete bidrar till en säkrare och mer hållbar järnväg i hela Sverige? Nu söker vi en strukturerad och driven projektingenjör till en spännande projektmiljö där teknik, planering och samverkan står i centrum. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
I rollen som projektingenjör arbetar du nära en eller flera projektledare och är en viktig del av projektorganisationen. Arbetet sker i samverkan med både interna specialister och externa aktörer. Du får en bred roll med stort ansvar och möjlighet att påverka innehållet utifrån din kompetens och ditt intresse.
Du erbjuds
• Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
• En varierad vardag i ett engagerat och kunnigt team
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Ekonomihantering, inklusive prognoser och kostnadsuppföljning
• Stödja projektledare med tidsplanering, administration, uppföljning och ekonomi
• Ansvara för dokumenthantering och framtagning av presentationsmaterial
• Arrangera och protokollföra möten
• Följa upp och uppdatera projektets kontrollprogram och riskanalyser
• Delta i mottagningskontroll av konsulters levererade handlingar
• Vara ansvarig för eller aktivt delta i projektets överlämnandeprocess
• Säkerställa god ordning i Projektportalen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp med teknisk inriktning, eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
• Har dokumenterad erfarenhet av arbete som projektingenjör eller inom projektledning
• Har grundläggande kunskaper i metoder och verktyg för planering, uppföljning, ekonomistyrning och projektledning
• Innehar B-körkort
• Är obehindrad i svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
