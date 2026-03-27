Projektingenjör till entreprenadbolag
Wrknest AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och initiativtagande projektingenjör till ett väletablerat bolag inom infrastruktur. Du kommer att arbeta i spännande projekt i en storstadsregion, med fokus på att stötta projektledning, säkerställa struktur och bidra till effektiv projektgenomföring. Rollen innebär nära samarbete med platschef och projektledare, där du fungerar som en viktig länk mellan teknik, administration och uppföljning. Du ansvarar för att hålla ordning på dokumentation, följa upp projektets framdrift och bidra till att processer fungerar smidigt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som projektingenjör har du en bred roll där du stöttar projektets olika delar och bidrar till struktur och framdrift. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Samla in, sammanställa och följa upp projektunderlag
Arbeta med projektdokumentation och säkerställa att den är uppdaterad och korrekt
Bidra till kostnadsuppföljning och enklare prognosarbete
Stötta projektledning i planering och uppföljning
Kommunicera med olika funktioner i projektet för att säkerställa god samordning
Vi söker dig som har
Har en akademisk utbildning inom exempelvis bygg, teknik, ekonomi eller motsvarande. Du kan vara i början av din karriär med viss erfarenhet från liknande roll, men har ett starkt driv och vilja att utvecklas.
Vi ser gärna att du även har:
Goda kunskaper i Excel och Officepaketet
Kunskap om ÄTA hantering, KMA arbete, AB04 och ABT06
Intresse för projektarbete och struktur
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du strukturerad, noggrann och tar eget ansvar. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får vara delaktig i flera delar av projektet.
Övrig information
Start: så snart som möjligt
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Övrigt: en säkerhetsprövning kan bli aktuellt i samband med en anställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7477064-1918618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9825238