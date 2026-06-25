Projektingenjör stål till megaprojekt
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NCC Green Industry Transformation – SSAB-projektet, Luleå
Vill du vara med och bygga framtidens fossilfria stålproduktion?
Som Projektingenjör Stål får du en central roll i genomförandet av NCC entreprenad inom SSAB nya stålverk i Luleå. Rollen är inriktad mot produktionsstyrning, teknisk samordning och uppföljning inom komplexa stålverks- och industriprojekt.
Vi söker dig som har erfarenhet från större industriella investeringsprojekt och som trivs i gränssnittet mellan produktion, projektering, teknik och projektledning.
Om rollen som Projektingenjör stål
Som Projektingenjör stål arbetar du nära produktionsledning, arbetsledning och projektledning och ansvarar för att stödja produktionen genom hela genomförandefasen.
Du säkerställer att arbeten genomförs enligt kontrakt, tekniska specifikationer, myndighetskrav och NCC verksamhetssystem. Rollen omfattar såväl produktionsnära stöd som teknisk samordning och uppföljning i projektets digitala system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Stöd till produktionsledning i planering, styrning och uppföljning av produktionsarbeten
• Samordning mellan produktion, projektering, teknikfunktioner och projektledning
• Granskning och uppföljning av konstruktionsritningar, BIM-modeller och tekniska handlingar
• Säkerställande av att produktionsarbeten utförs enligt tekniska specifikationer, kontrakt och projektkrav
• Hantering av avvikelser, ändringar och ÄTA-arbeten samt analys av konsekvenser för tid, kostnad och kvalitet
• Upprättande och uppföljning av arbetsberedningar, riskanalyser och produktionsrelaterad dokumentation
• Uppföljning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö i produktionsverksamheten
• Rapportering och uppföljning i projektets digitala system
• Bidra till kontinuerliga förbättringar av produktionsprocesser och arbetssätt
Din profil som Projektingenjör stål
Vi söker dig som har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom bygg, anläggning, industriell produktion eller motsvarande tekniskt område samt arbetserfarenhet från stålverks-, valsverks- eller annan processindustri.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Flera års erfarenhet från större industri-, process- eller anläggningsprojekt
• Dokumenterad erfarenhet från uppförande eller ombyggnation av stålverksanläggningar, valsverksanläggningar eller liknande tung industri
• Erfarenhet av samordning mellan produktion och projektering i komplexa industriprojekt
• Erfarenhet av produktionsplanering, projektadministration och produktionsuppföljning
• God förståelse för stål- och betongkonstruktioner inom industriella anläggningsprojekt
• Erfarenhet av förändringshantering, avvikelsehantering och kontraktsrelaterade frågor inom industriella EPC-projekt
• Erfarenhet av granskning och samordning av tekniska handlingar och konstruktionsunderlag
• God förståelse för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav i produktionsmiljö
• Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa samarbete mellan olika funktioner och trivs i komplexa projektmiljöer där många aktörer och gränssnitt behöver samordnas.
Om NCC Green Industry Transformation
NCC Green Industry Transformation är ett affärsområde specialiserat på stora och komplexa projekt inom framtidens gröna industri.
NCC och SSAB har tecknat avtal för bygg- och anläggningsarbetena för den östra delen av det nya fossilfria stålverket på Svartön i Luleå. Projektet är en central del i omställningen av den nordiska stålindustrin och kommer att spela en viktig roll i Europas gröna omställning.
Ytterligare information
Vi förväntar oss 100% närvaro i Luleå, en förutsättning för att lyckas med rollen.
För denna tjänst genomför vi bakgrundskontroll enligt NCC säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsspecialist Nathalie Löfvenmark, nathalie.lofvenmark@ncc.se
.
Välkommen med din ansökan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2026-06-25.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Västra Varvsgatan 11 (visa karta
)
972 36 LULEÅ Arbetsplats
NCC Kontakt
Nathalie Löfvenmark nathalie.lofvenmark@ncc.se Jobbnummer
9978119