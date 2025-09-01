Projektingenjör/projektledare förbandsstöd inom IT-säkerhet
Är du en självgående projektingenjör/projektledare med intresse för IT-säkerhet som vill leda projekt genom hela livscykeln och säkerställa att leveranser uppfyller ställda krav? Då kan du vara den vi söker. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg.
Om tjänsten
Som Projektingenjör/projektledare ansvarar du för att leverera system och produkter med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Målet är att möta Försvarsmaktens behov både på kort och lång sikt, över ett brett teknikområde. Ibland kan tidsramarna vara korta och kräva snabba insatser.
Dina arbetsuppgifter spänner över systemens och produkternas hela livscykel. Du arbetar med kravställning, upphandling, projektledning av genomförande och leverans samt viss förvaltning och vidmakthållande. Du planerar, följer upp och leder delprojekt mot uppsatta mål och tar ansvar för tekniska styrningar, kravanalys tillsammans med Försvarsmakten samt teknisk design. Dessutom säkerställer du att leveranser uppfyller ställda krav. Uppdragen varierar i storlek och omfattning, från mindre uppdrag till samverkan med Försvarsmakten på hög nivå.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor kan förekomma i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med relevant inriktning, exempelvis elektroteknik eller datateknik, eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt, till exempel genom tekniskt orienterad militär profession.
Du har erfarenhet av projektarbete och ett brett teknikintresse.
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet, exempelvis som officer i teknisk tjänst eller värnpliktig med teknisk befattning. Det är även meriterande med erfarenhet av projektledning, erfarenhet av systemarbete med tekniska system och informationssäkerhet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är självgående, flexibel och uthållig, med personlig mognad och ett strukturerat arbetssätt. Du har ett gott omdöme och en stark problemlösande analysförmåga, samtidigt som du är kvalitetsmedveten i allt du gör. Du samarbetar effektivt och är lojal, vilket gör att du bygger förtroende och starka relationer. Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Enheten IT-säkerhet inom Ledningssystem utvecklar, anskaffar och vidmakthåller materielsystem med inriktning mot försvar och skydd av Försvarsmaktens informations- och ledningssystem samt levererar direkt stöd till olika förband inom Försvarsmakten.
Verksamhetens mål är att leverera rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-19.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
Länk till ansökan: https://web103.reachmee.com/ext/I009/632/job?site=5=SE&validator=c6f61e06140a11dea49f645bd32cc38d&job_id=p6801
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jörgen Lindholm på telefon 08-782 4000. Kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma på Experis IT, carina.eyoma@se.experis.com
alt. 073-086 22 75 vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
