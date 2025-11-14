Projektingenjör med teknikintresse och framåtanda
När vägarna blir smartare - hur ser projektstödet ut bakom kulisserna? Som projektingenjör är du med och ser till att projekten rullar. Du bidrar till att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med några av våra mest tekniktunga vägprojekt. Det är en roll där du får växa med uppgiften, utveckla din projektförmåga och bidra till att förverkliga nästa generations infrastruktur.
Projektingenjör med teknikintresse och framåtandaPubliceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Det här är en möjlighet för dig som befinner dig i början av din ingenjörskarriär och vill kombinera teknik, projektledning och samhällsnytta. Som projektingenjör är du projektledarens närmaste stöd och en viktig kugge i projekt som rör utveckling, underhåll och modernisering av vårt vägsystems tekniska infrastruktur - med fokus på trafikstyrning, belysning, kommunikation och annan samhällskritisk teknik.
Du kommer bland annat att:
delta på bygg- och teknikmöten samt interna månadsavstämningar
följa upp leveranser i vårt underhållssystem (GUS)
hantera ekonomiuppföljning och fakturor
vara kontaktperson mot projektets olika intressenter
arbeta i projektportalen och ansvara för diarieföring
bidra till arbetet med kontrollprogram och kundärenden
Utöver att stötta i större projekt får du också möjlighet att självständigt driva mindre projekt och reinvesteringsåtgärder - en viktig del i din utveckling hos oss.
Om enheten
Vi på enhet Infrasystem arbetar med tekniskt underhåll och utveckling av de installationer som gör vägtransportsystemet smart och säkert - såsom styrsystem, trafiksignalering, belysning, ventilation, telesystem och mycket mer. Idag är vi 28 medarbetare med olika tekniska kompetenser, uppdelade i flera teknikområden. Vi arbetar både nära varandra och med verksamheter över hela myndigheten.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du kan arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Samtidigt har vi två gemensamma kontorsdagar varje vecka, vilket ger goda möjligheter till samarbete, erfarenhetsutbyte och gemenskap.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö där teknik och samhällsutveckling möts. Du är analytisk och strukturerad, har ett starkt eget driv och kommunicerar tydligt med olika typer av aktörer. Du gillar att lösa problem, har ett öga för detaljer och kan se hur lösningar påverkar helheten.
Du har:
högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp inom relevant område, alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som bedöms likvärdig
minst ett års erfarenhet som projektingenjör, arbetsledare eller biträdande uppdragsledare i ett projekt med teknisk inriktning
erfarenhet av administrativa uppgifter kopplat till projektverksamhet
goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
arbetslivserfarenhet inom trafiksystem
erfarenhet av upphandling av konsulter eller entreprenaderSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
