Projektingenjör med inriktning digital projekthantering
Trafikverket / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-09-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Gävle
, Tierp
, Söderhamn
, Östhammar
, Falun
eller i hela Sverige
Som Projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.
Projektingenjör med inriktning digital projekthanteringPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Program Gävle-Kringlan består av fyra mil dubbelspår på Ostkustbanan, 1,5 mil dubbelspår på Bergslagsbanan, ny järnvägsstation vid Gävle Sjukhus samt ombyggnation av trafikplats Gävle Norra på väg E4. När programmet är färdigt kommer resorna med tåg mellan Gävle och Sundsvall samt till Sandviken att gå snabbare. Gävle-Kringlan är en viktig länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.
I rollen som projektingenjör kommer du bistå funktionsansvarig Teknik och miljö med löpande frågeställningar inom funktionens alla områden, med särskilt fokus på digital projekthantering. Du kommer även samordna den digitala projekthanteringen inom programmet, vilket innebär att tillse att programmets och projektens behov av digitala verktyg, strukturer och behörigheter diskuteras, hanteras och löses. Digital projekthantering omfattar datasamordning, BIM-samordning och GIS, liksom programanpassningar för verktygen PDBi (Bentley) och Projektportalen (Sharepoint).
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
OBS! På grund av ett systemunderhåll är det inte möjligt att ansöka till den här tjänsten från kl. 16.00 den 28/9 till ca kl. 16.00 den 29/9 därefter räknar vi med att ansökan fungerar som vanligt igen.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen som projektingenjör behöver du ha en god förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete, hålla deadlines och slutföra det du påbörjat. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, med fokus på detaljer samtidigt som du alltid ser till helheten när du bidrar med lösningar som främjar programmets mål. Med ett serviceinriktat förhållningssätt skapar du goda relationer och samarbetar nära med olika programdeltagare. Du har god kommunikationsförmåga, vilket gör att du tryggt kan hantera kontakter både inom och utanför programmet. Dessutom har du en god problemlösningsförmåga och kan snabbt identifiera och åtgärda utmaningar för att driva arbetet framåt.
Vi söker dig som;
har universitets eller högskoleutbildning 180hp (120p) med teknisk inriktning, alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
har minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet som projektingenjör inom infrastrukturprojekt
har god erfarenhet och kompetens inom administrativt arbete
har goda kunskaper i Office-paketet
har minst 1 års erfarenhet av arbete i SharePoint
kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har;
erfarenhet i Trafikverkets rutiner och system för projektverksamheten, som t. ex projektportalen, PDBI, GIS
erfarenhet av gruppledning inom arbete med digitala miljöer
erfarenhet av arbete med digital projekthantering i stora organisationer
erfarenhet av arbete inom större projekt inom järnväg, alternativt andra större infrastrukturprojektSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Stefan Sunnesjö 0101238576 Jobbnummer
9513679