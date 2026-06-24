Projektingenjör med inriktning bostad
Nåvi AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-24
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Om YLAB
YLAB är ett familjeägt byggbolag med lång historia och stark framtidstro. Med rötterna i Småland och huvudkontor i Jönköping driver vi projekt över hela landet. Sedan 1977 har vi byggt vår verksamhet på kvalitet, engagemang och nära relationer – och nu fortsätter vi att växa inom bostadssegmentet.
Din blivande arbetsplats
Som projektingenjör hos YLAB blir du en del av ett team där samarbete, ansvar och utveckling står i centrum. Du arbetar nära projektledare och platschefer och får en roll där du är med och formar projektens struktur, tempo och riktning.
Tjänsten är placerad i Göteborg, men du kommer att arbeta i projekt som sträcker sig över flera regioner.
Ditt nya uppdrag
I rollen som projektingenjör är du en nyckelperson i projektens planering och genomförande. Du följer projekten från tidiga skeden till färdig byggnad och bidrar till att skapa ordning, kvalitet och framdrift.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för inköp och materialval
Samordna tidplaner och aktiviteter tillsammans med projektgruppen
Hantera dokumentation, avtal och uppföljning mot leverantörer och entreprenörer
Vara en viktig kontaktpunkt för beställare, leverantörer och andra aktörer
Stötta projektledaren i planering, ekonomi och genomförande
Delta i projektering och kalkylarbete
Arbetet innebär många kontaktytor, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att följa hela projektresan från start till mål.
Om just dig
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet. Men framför allt söker vi en person som trivs i en roll där struktur, ansvar och samarbete är centrala delar av vardagen.
Vi tror att du är:
Noggrann och strukturerad
Kommunikativ och relationsskapande
Engagerad och ansvarstagande
Prestigelös och trygg i att både bidra och be om stöd
Du kan vara i början av din karriär eller ha flera års erfarenhet – det viktiga är att du vill utvecklas och bidra.
Meriterande erfarenhet:
BIM, Revit
Office 365
Bluebeam
Accurator
Next
iBinder eller liknande system
Där kultur möter människa
Hos YLAB möts du av en arbetsmiljö där människor bryr sig om varandra och där ansvar kombineras med tillit. De tror på ett klimat där man hjälper varandra, delar kunskap och skapar resultat tillsammans. Här får du både utrymme att växa och möjlighet att påverka.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm – 0761‐712 890 | rasmus@navi.se
Daniel Holmroos – 0763‐260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7963862-2068475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Göteborg Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Nåvi Kompetens Jobbnummer
9976854