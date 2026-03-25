Projektingenjör med goda kalkylkunskaper
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vår kund, som är ett stort byggföretag med flera olika affärsområden söker nu en projektingenjör med bred kompetens och erfarenhet där du i nära samarbete med projektchefen kommer vara en sammanhållande länk mellan alla inblandade inom projekten. Gruppen arbetar med entreprenader i storleksordningen 60 MSEK och uppåt, du kan hantera flera projekt parallellt.
Som projektingenjör ansvarar du för projektering, ekonomi, inköp, kalkyl samt KMA. Stor tyngd kommer ligga på klakyl. Du kommer ha central roll i projektens prognosarbete.
Om dig
Vi söker dig som har en byggteknisk utbildning och flera års erfarenhet av en liknande tjänst. Du har:
God erfarenhet av projektering, ekonomi, inköp och kalkyl.
Goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint.
Erfarenhet av att arbeta i projektplaneringssystem och affärssystem.
Förmåga att hantera och analysera projektprognoser och ekonomiska uppföljningar.
Som person är du analytisk, driftig, strukturerad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har en stark förmåga att driva projekt framåt mot uppsatta mål och deadlines. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och söker en prestigelös och engagerad person.
I rollen som entreprenadingenjör är du en god förebild och arbetar i linje med bolagets värderingar. Som medarbetare förväntas du bidra till att utveckla företaget, gruppen och individen.
För fler frågor om tjänsten
Vänligen kontakta Jimmy Eriksson på 0706-691988 el mejla på jimmy@sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
