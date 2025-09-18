Projektingenjör | Lernia Bemanning & Rekrytering | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär? Som Projektingenjör hos vår kund kommer du att leda banbrytande projekt inom Life Science i ett dynamiskt och agilt team. Utveckla framtidens analysverktyg och sätt din prägel på innovationen i Uppsala. Ta chansen att påverka!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som Projektingenjör kommer du att driva aktiviteter i definitionsfasen innan projektstart, med fokus på mjukvara och hårdvara och deras koppling. Du ansvarar för att översätta tekniska delar till tidsplaner och riskbedömningar och kommunicera dessa till olika stakeholders. Arbetsstrukturer etableras enligt vår kunds riktlinjer.
Om dig
Formell kompetens:
• Ingenjörsexamen inom bioteknik eller relaterat teknikområde.
• Erfaren projektledare med minst tre års erfarenhet av systemutveckling inom Life Science.
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att effektivt kommunicera med olika stakeholders.
• Erfarenhet av att upprätta tidsplaner och riskbedömningar.
Meriterande:
• Kunskaper i Biacore.
• Starka kommunikativa och administrativa färdigheter.
• Erfarenhet av att arbeta med tvärfunktionella team.
• Förmåga att utveckla innovativa lösningar inom läkemedelsanalys.
• Erfarenhet av att etablera arbetsstrukturer enligt Cytivas riktlinjer.
Information
Anställningsform/omfattning/arbetsort
Visstidsanställning / Heltid / Uppsala
Tillträdesdag
2025-10-01 / Enligt överenskommelse
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9516052