Projektingenjör inom samhällsbyggnad till WSP Management - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Malmö

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Malmö2021-04-02Projektingenjör inom samhällsbyggnad till WSP ManagementÄr kvalitet, struktur och engagemang tre ord som kan beskriva dig? Har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas inom projektstyrning med fokus på samhällsbyggnad, vill du få möjlighet att göra detta på ett av marknadens ledande konsultföretag? Här har du chansen! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka in ditt CV redan idag!2021-04-02Som projektingenjör kommer du att arbeta med projektstyrning inom samhällsbyggnadsprojekt. Tillsammans med dina kollegor kommer du att planera upp projekt genom att sätta tidsplan, göra riskanalyser och definiera alla moment under projektet för att kunna sätta en kostnad på dessa. Du kommer även att fungera som spindeln i nätet och ta hjälp av andra avdelningar såsom miljö och risk.I rollen som projektingenjör kommer du från din första dag att få ta del av ett gediget adeptsprogram där du blir tilldelad en senior mentor som är ansvarig för ett projekt. Du kommer även att bli tilldelad en coach som säkerställer att du får den utbildning du önskar och behöver. För att du ska få möjlighet till en större bredd och mer kunskap kan det bli att du byter inriktning under programmets gång och då får en ny mentor på ett annat projekt.WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. I Sverige är de totalt 4100 medarbetare på ett 40-tal kontor runt om i landet. I rollen som projektingenjör tillhör du affärsområdet Management vilket är den del som arbetar med projektledning. De verkar i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektutförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven och engagerad person med ett stort affärstänk. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete och gillar att tänka i nya banor. Du trivs bäst med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att kommunicera.Skallkrav i tjänsten:Civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis Väg och Vatten, Elkraft eller EnergiSvenska och engelska i tal och skriftB-körkortSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: omgående med hänsyn till uppsägningstidPlaceringsort: MalmöArbetstider: 08:00-17:00Kontaktperson(er)Tone Ledje0723-016159Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671127