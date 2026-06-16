Projektingenjör inom samhällsbyggnad
Afry AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-06-16
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning av jobbet
Som projektingenjör arbetar du med projektledaren i såväl stora infrastrukturprojekt som stadsutvecklingsprojekt. Du är en viktig del av projektledningen och bidrar aktivt till att säkerställa struktur, kvalitet och framdrift i våra uppdrag.
I rollen stöttar du projektledaren i det dagliga arbetet, exempelvis genom:
Tidplanering
kvalitetsarbete
framtagande av budgetuppskattningar och löpande ekonomiuppföljning
arbete med krav-, risk- och kvalitetssamordning
planering och samordning av leveranser.
Du planerar och deltar i möten både internt och externt, dokumenterar och följer upp beslut samt är delaktig i att driva projekten framåt tillsammans med projektteamet och våra kunder.
För dig som har ett starkt intresse för projektledning och ett eget driv erbjuder tjänsten goda möjligheter till utveckling, där du successivt kan ta större ansvar och driva egna frågor. Samtidigt får du en bred inblick i olika teknikområden och den komplexitet som samhällsbyggnadsprojekt innebär.
Inom sektionen Project Management arbetar ca femtio engagerade lagspelare med hjärtat i tekniken och en stark passion för projektledning. Vi leder projekteringsuppdrag i alla skeden och har en bred kompetensbas bestående av projekt-/uppdragsledare, projektingenjörer och projektcontrollers. Tillsammans arbetar vi strukturerat med krav-, risk- och kvalitetssamordning för att säkerställa effektiva, hållbara och högkvalitativa leveranser i våra projekt.
Vi värdesätter samarbete, trivsel och olikheter och vi har roligt på jobbet. Vårt mål är att våra medarbetare ska utvecklas och stärkas genom bland annat mentorskap, utbildningar och spännande uppdrag, i en miljö där kunskapsdelning, ansvarstagande och stöd är en självklar del av vardagen.Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, industriell ekonomi eller liknande
Ny i branschen eller har något års erfarenhet som projektingenjör eller projektör
Strukturerad, driven och ansvarstagande med god samarbetsförmåga
Förmåga att följa upp frågor, ta egna initiativ och bidra till projektens utveckling
Intresse för teknik och projektledning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Ytterligare information
Vad vi erbjuder
På AFRY får du ett varierat och stimulerande arbete med spännande projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Våra uppdrag är både roliga och utmanande – och vi är övertygade om att vår framgång bygger på våra medarbetares engagemang, trivsel och utveckling.
Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering. En mix av personligheter, erfarenheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och innovativa. Hos oss finns det många sätt att växa – genom kompetensutveckling, interna nätverk och nya karriärmöjligheter.
Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt och psykiskt, är vår viktigaste resurs. Därför prioriterar vi en god arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder trygghet i form av kollektivavtal och generösa personalförmåner, och vår aktiva personalklubb arrangerar allt från skidresor och körsång till brädspelskvällar – det finns något för alla.
Kanske är det därför vi ofta rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare?Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Har du den erfarenhet vi söker och vill utvecklas tillsammans med oss på AFRY i Solna? Då ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Solna. Provanställning tillämpas.
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Intervjuer sker löpande.
Kontakt gällande tjänsten: Mojgan Zareinejad, Gruppchef /rekryterande chef
E-postadress: mojgan.zareinejad@afry.com
(mailto:mojgan.zareinejad@afry.com
)
Sista ansökningsdatum: 2026-08-10
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 SOLNA Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9965083