Projektingenjör inom entreprenad och byggledning
Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-09-30
Är kvalitet, struktur och engagemang tre ord som beskriver dig? Har du tidigare erfarenhet av att leda entreprenader och vill ta nästa kliv i karriären? Här får du möjlighet att göra det hos ett av marknadens ledande konsultföretag. Vi ser fram emot din ansökan!
OM ROLLEN
Som projektingenjör arbetar du med projektstyrning inom samhällsbyggnadsprojekt. Vi söker dig som har - eller vill utveckla - förståelse för arbetsformen i större projekt. Rollen innefattar allt från övergripande projektledning till arbete med kvalitetsledning, riskhantering, tidplanering och budget. En viktig uppgift är att definiera projektets alla moment för att kunna sätta en kostnad på dessa.
Du kommer att fungera som spindeln i nätet - koordinera alla delar i projekten med fokus på struktur och involvera andra avdelningar där det behövs, såsom miljö och risk.
Här erbjuds du:
• En trygg anställning hos ett väletablerat bolag som vill se dig utvecklas
• Möjlighet att arbeta i spännande uppdrag och bidra till samhällsnytta
• Sociala aktiviteter och gemenskap utanför arbetet
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
VEM SÖKER VI?För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven, engagerad och ödmjuk person. Du är trygg i dig själv, vågar utmana och ta tuffa dialoger med kunder och leverantörer. Du trivs bäst med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att kommunicera. Här får du möjlighet att utvecklas i en konsultroll.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, väg och vatten, elkraft eller energi
• Erfarenhet av att ha lett entreprenader med en kontraktssumma på minst 1 miljon SEK, genomförda enligt standardavtal
• Erfarenhet av kontakt med kommuner
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom mark eller geoteknik
OM WSP
WSP är ett globalt konsultföretag som samlar experter inom analys och teknik för att skapa hållbar samhällsutveckling. I Sverige har WSP drygt 4 000 medarbetare på ett 30-tal kontor runt om i landet.
I rollen som projektingenjör tillhör du affärsområdet Management, som arbetar med projektledning i byggprocessens alla faser - från utveckling av projektidéer till genomförande och förvaltning.
OM FRAMTIDENVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag och finns på sju orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
ANSÖKAN
Skicka in ditt CV via länken. Vi arbetar kompetensbaserat och baserar därför inte urvalet på personligt brev - vi efterfrågar inte ett sådant. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Emma Dicksson via e-post: emma.d@framtiden.com
.
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Träff med WSP och uppdragsgivare
VILLKORStartdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: 08.00-17.00, flextid
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
