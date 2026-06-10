Projektingenjör Bygg
Arriba Byggnads AB / Byggjobb / Gotland Visa alla byggjobb i Gotland
2026-06-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arriba Byggnads AB i Gotland
Som Projektingenjör hos Arriba har du en viktig roll i våra projekt med fokus på kalkyl, anbud och inköp. Du är med tidigt i processen och bidrar till att skapa förutsättningar för väl genomförda och lönsamma projekt.
Arbetet omfattar bland annat mängdberäkning, systemval, kalkylering, anbudsarbete och inköp. Du har löpande kontakt med kunder, leverantörer, projektchefer och produktionschefer och är delaktig från första kalkyl till färdigt projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Mängdberäkning och kalkylering
• Anbudsarbete och framtagande av offertunderlag
• Göra inköp och behandla leverantörskontakter
• Inköpsplanering och materialleveransplanering
• Budgetuppföljning
• Framtagande av drift- och underhållsdokumentation
• Stöd till projektorganisationen genom projektets olika skeden
Anställningen inleds med provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och affärsmässig.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant utbildning inom byggteknik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av kalkylarbete, inköp eller projektledning inom byggbranschen
• Förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska handlingar
• God datorvana och gärna erfarenhet av Bidcon
• God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med andra
För rollen är det viktigt att du bor på Gotland eller planerar att flytta hit, då våra projekt är lokaliserade på ön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast via vår karriärsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arriba Byggnads AB
(org.nr 556527-3637), https://www.arribabygg.se/
Hantverksgatan 7 (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arriba Byggnads AB Kontakt
HR-ansvarig
Susanne Fors susanne.fors@arribabygg.se 0767678492 Jobbnummer
9957828