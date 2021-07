Projektingenjör Automation till ABB Energy Industries - ABB AB - Maskiningenjörsjobb i Malmö

ABB AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö2021-07-08Ta ditt nästa karriärsteg tillsammans med vårt globala team på ABB. Vi driver på omvandlingen av både samhället och industrin för en mer produktiv och hållbar framtid.Inom ABB har vi som uttalat mål att främja alla aspekter av mångfald och inkludering: kön, HBTQ+, funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund och ålder. Tillsammans befinner vi oss på en resa där vi alla, som individer och som kollektiv, välkomnar och värdesätter individuella olikheter.På ABB leder vi den industriella utvecklingen inom automation och digitalisering. Vi söker nu efter en ny medarbetare med automationsintresse, med placering i Malmö. Vi erbjuder dig en mycket stimulerande tjänst där du är med och utvecklar framtidens processindustri. Det är ett varierande arbete där du jobbar i team, både med kollegor och kunder.Du blir en del av Energy Industries projektverksamhet. Divisionen ingår i ABB:s affärsområde Process Automation och levererar kraft- och automationslösningar till slutkunder främst inom energi, kemi, livsmedels och läkemedelsindustrin i Sverige. Vi har inom ABB ett högt uppsatt mål inom hållbarhet, att bli klimatneutrala år 2030. Genom våra projekt och lösningar hjälper vi våra kunder att utveckla framtidens automation- och digitaliseringslösningar. Välkommen med din ansökan!Dina ansvarsområdenSom projektingenjör inom området automation, industriell IT/OT och digitalisering kommer du arbeta i våra kundprojekt med industriella applikationer och system. Vi baserar våra projektleveranser primärt på ABB:s marknadsledande DCS plattform 800xA och där vi med stort fokus hjälper våra kunder med den gröna omställningen.I tjänsten får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken, i nära samarbete med både kunder och kollegor.Du blir delaktig i projektets alla faser från idé till idrifttagning och uppföljning samt eftermarknadsupport till kunderna.Projekten drivs in-house från vårt kontor mot våra kunder i Sverige och är av hög teknisk komplexitet.Projekten varierar i storlek och arbetsuppgifterna omfattar generellt design och specifikation av automationslösningar avseende såväl mjukvara som hårdvara, programmering och HMI utveckling, systeminstallation, dokumentation och tester (FAT/SAT), samt idrifttagning och eftermarknadssupport.Du delar ABB:s grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.Vill du utmana dig själv och bygga grunden för en spännande framtid inom ABB, kan det vara dig vi söker. Vi erbjuder goda utvecklings-, utbildnings- och karriärmöjligheter.Din bakgrundDu har en teknisk högskoleutbildning med inriktning mot el, automation, data, processteknik eller motsvarande. Du är antingen nyutexaminerad eller har ett par års erfarenhet och är nu redo att ta nästa steg i din karriär.Du har ett stort tekniskt intresse för automation (DCS/PLC/SCADA) och styrning av industriella processer samt trivs i en roll där du får ta initiativ och ansvar och över tid växa in i rollen som en av våra specialister.Du föredrar att arbeta i projektform men kan också axla enskilt arbete, samt varva mellan teoretiskt och praktiskt arbete.Erfarenhet och kunskaper i vår marknadsledande DCS plattform System 800xA värderas till din fördel, erfarenhet från andra automationssystem är också positivt.Meriterande är också om du har erfarenhet och intresse av databehandling, databashantering eller högnivåspråk som ex. Java, C/C++ eller C#. Kommer du med en bakgrund från energi-, kemi-, livsmedel, läkemedel eller processindustrin är även det meriterande.Du sätter kunden i fokus och har en förmåga att bygga goda relationer. Du har en personlig drivkraft och nyfikenhet, är målinriktad och kommunikativ samt strukturerad och prestigelös lagspelare med ett brinnande intresse för teknik.Du har B-körkort och behärskar både det svenska och engelska språket då det är en förutsättning för att klara jobbet.Resor i tjänsten förekommer i samband med främst kundmöte, leverantörsbesök och idrifttagningar. Resorna sker främst inom Sverige, men internationella resor kan också förekomma, och planeras tillsammans med god framförhållning.Mer om ossRekryterande chef Magnus Ström, +46 (0)40 55 00 48, svarar på dina frågor. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Kenneth Hultman +46 (0)40 35 00 96; Ledarna: Leif Öhrberg +46 (0)21 34 23 25; Unionen: Mikael Hammar +46 (0)40 55 05 30. Övriga frågor ställs till Talent Recruiter, Emelie Wijk, +46 73 351 27 28.Låter det som en möjlighet och roll för dig? Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti.Vi ser fram emot din ansökan och uppskattar om både den och de filer du bifogar är på engelska. Om du vill läsa mer om ABB kan du gå till vår webbplats www.abb.com. 2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-08-15ABB ABBoplatsgatan 821376 Malmö5853160