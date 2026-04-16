Projektingenjör Arbetsmiljö Building
2026-04-16
Som projektingenjör med fokus på arbetsmiljö hos NCC får du ett uppdrag med stort förtroende och tydliga krav. Du arbetar nära verksamheten i ett sammanhang där säkerhet och ett ansvarsfullt arbetssätt är avgörande. Rollen passar dig som vill ta ansvar, arbeta metodiskt och bidra till att arbetsmiljöfrågor hanteras rätt från början i en miljö där människors säkerhet alltid står i fokus.
Om Building Norrland
Vi bygger och renoverar både kommersiella och offentliga byggnader samt bostäder över hela Norrland, från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Avdelningen består av ca 200 engagerade medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, som tillsammans driver projekten framåt med fokus på hållbara och långsiktiga lösningar.
Om tjänsten som Projektingenjör Arbetsmiljö
I tjänsten som Projektingenjör mot arbetsmiljö kommer du att fokusera på arbetsmiljö i projektet. Du arbetar nära platsledningen och kommer även att stötta våra kvalitets- och miljöansvariga i vissa frågor som rör arbetsmiljöfrågor på projektet.
Det här är en roll för sig som vill kombinera administrativt arbetsmiljöarbete med nära samarbete ute i produktionen. Du planerar och följer upp arbetsmiljöarbetet, hanterar riskbedömningar, utbildningar och rapportering samt uppdaterar handlingar vid förändringar. Du leder skyddsronder, har tät dialog med yrkesarbetare och säkerhetsställer att arbetsmiljöplanen följs genom dagliga kontroller och uppföljning av avvikelser.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet som projektingenjör, arbetsledare eller likvärdig roll med fokus på arbetsmiljö. Du är trygg i din yrkesroll och van att arbeta självständigt med uppföljning, efterlevnad och struktur för att säkerhetsställa en säker arbetsmiljö i projekt.
Rollen kräver ett moget och metodiskt arbetssätt. Du trivs i en miljö där kvalitet, noggrannhet och integritet står i centrum. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trygg i att identifiera och lyfta arbetsmiljörisker. Du har god administrativ förmåga och arbetar noggrant från start till mål. Du behärskar svenska i tal och skrift.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Rollen kräver regelbunden fysisk närvaro ute i våra projekt, och vi söker därför dig som bor - eller har möjlighet att bosätta dig - inom Norrbottens län. Våra initiala projekt ligger inom dagspendlingsavstånd från Luleå, men det är även möjligt att pendla smidigt från norra Västerbotten, exempelvis från Skellefteå. B-körkort är ett krav då våra projekt ligger där kunderna finns. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Vi rekryterar parallellt med denna roll till avdelningen även en projektsingenjörsroll inom Kvalitet.
Kontakt och ansökan
Ansök senast 30 april 2026. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Frågor? Kontakta gärna:
Josefin Hermansson, Produktionschef: 0702-052119
Fanny Reinhardt Kånge, HR Specialist, 0762-827148
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
