Projektingenjör - Tvärbanan Kistagrenen
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdragetProjektingenjören ska initialt och primärt stötta projekteringsledningen i framtagandet av förfrågningsunderlag. Projektingenjören kan efter färdigställd projektering komma att stödja projektledaren och/eller projekteringsledaren och projektet inom en rad olika områden och där det behövs. Arbetsuppgifterna i din roll kan variera beroende på din bakgrund och erfarenhet Målet är att driva sina arbetsuppgifter självständigt och bidra till att projektet levererar enligt uppsatta mål och i enlighet med Trafikförvaltningens krav och projektmetodik.
Några exempel på detta kan vara:
Bistå projekteringsledare under pågående projektering för att sedan övergå till stöd i produktionen.
Följa upp och dokumentera granskning under projektering
Stödja projekteringsledaren i samordningen av projektörer
Administration i system som används inom projektet, tex inom ekonomi, risk och tider
Hjälpa till att ta fram presentationsmaterial, dokumentera/protokollföra möten
Hjälpa till att ta fram projektplan, WBS och tidplan
Sammanställa kostnadskalkyler, underlag inför upphandling, underlag för statusrapportering av projekt
Stötta och följa upp risker inom projektet
Leda vissa möten och workshops
Hantera ÄTA och underrättelser under projektering och produktion, sammanställa och besvara mot leverantörer
Delaktig i ekonomimöten med leverantörer samt andra möten
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
För att lyckas som projektingenjör krävs egenskaper som analytiskt tänkande, struktur, systematik och hög grad av integritet. Som projektingenjör är förmågan att samarbeta avgörande, vilket innebär att du bör trivas i att skapa positiva relationer och vara en skicklig kommunikatör. Det innebär att du bör kunna lyssna uppmärksamt, kommunicera tydligt och anpassa din kommunikation efter mottagarens förutsättningar och behov, för att säkerställa att budskapet når fram på bästa sätt.
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
Högskoleingenjörsutbilding inom relevant område eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område. Relevant område är t.ex. Samhällsbyggnad, Väg- och vattenbyggnad, Byggteknik och VA.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av projekterings- och/eller entreprenadskede inom infrastruktur och anläggning. Erfarenheten kan ha inhämtats i exempelvis följande roller, projektingenjör, entreprenadingenjör, arbetsledare, projekteringsledare.
Dokumenterad utbildning inom entreprenadjuridik. Styrks med utbildningsbevis.
Erfarenhet av att skriva mötesprotokoll, byggmötesprotokoll, underrättelser från minst ett (1) uppdrag.
Mervärdeskrav
Arbetslivserfarenhet av spår- eller järnvägsprojekt från minst ett (1) uppdrag.
Arbetslivserfarenhet av infrastruktur- eller anläggningsarbeten större än 50Mkr i stadsmiljö från minst ett (1) uppdrag.
Dokumenterad projektledarutbildning. Styrks med utbildningsbevis.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 27/4 2026 - 28/4 2028
Förlängningsoption: 1+1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Rissne (visa karta
)
174 57 RISSNE Arbetsplats
Trafikförvaltningen Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
9851287