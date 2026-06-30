Projektingenjör - Mekanik
Infinity Industry Solutions Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-30
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Zeppelin Sverige AB är återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg.Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och finns på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Mekanisk projektingenjör – var med och driv tekniska projekt från idé till leverans
Är du en tekniskt nyfiken person som trivs med att hålla ihop projekt och skapa lösningar tillsammans med andra? Tycker du om att ha många kontaktytor och vill arbeta i en roll där teknik, affär och projektledning möts? Då kan du vara den projektingenjör vi söker.
Hos oss blir du en viktig del av Zeppelin-teamet och får en central roll i att säkerställa att våra projekt genomförs effektivt och med hög kvalitet. Du arbetar nära sälj, inköp, verkstad, logistik och våra kunder – från första tekniska lösning till färdig leverans.
Om rollen
Som projektingenjör ansvarar du för den tekniska samordningen genom hela projektets livscykel. Du säkerställer att rätt tekniska lösning tas fram, att projektet följer avtal och tidsplan samt att kunden får en smidig upplevelse hela vägen.
Rollen är varierande och kombinerar teknik, projektledning, ekonomi och kundkontakt. Du får stort eget ansvar samtidigt som du har stöd av kunniga kollegor och ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Stötta säljavdelningen med tekniska lösningar, ritningar och dokumentation.
Delta i kundmöten och bidra med teknisk kompetens.
Säkerställa att orderbekräftelser, tekniska specifikationer och leveranstider är korrekta.
Planera projektets genomförande tillsammans med sälj, inköp och verkstad.
Ta fram arbetsorder och vara ett tekniskt stöd till produktionen under projektets gång.
Samordna överlämning till driftsättning och stötta vid uppstart.
Planera materialbehov och initiera inköp tillsammans med inköpsavdelningen.
Följa upp projektkostnader, hantera avvikelser och bidra till en god projektlönsamhet.
Vara kundens tekniska kontakt och besvara frågor under projektets genomförande.
Samverka med leverantörer och kring tekniska frågor.
Koordinera transporter och säkerställa att leverans- och exportdokumentation är komplett.
Delta i projektavslut och bidra med erfarenheter för framtida förbättringar.
Vi söker dig som
Vi tror att du har ett genuint teknikintresse och trivs i en roll där du får kombinera struktur, problemlösning och samarbete. Vi tror att du har:
En högskoleutbildning inom maskinteknik eller annan relevant teknisk utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av projektledning, projektkoordinering eller teknisk försäljning.
Förmåga att läsa och förstå och arbeta med tekniska ritningar och dokumentation.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i affärs- och projektsystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Kunskaper i CAD för modellering och skapande av ritningsunderlag.
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Strukturerad och noggrann.
Lösningsorienterad och proaktiv.
Ansvarstagande och självgående.
Kommunikativ och lyhörd.
En lagspelare som trivs med många kontaktytor.
Flexibel och bekväm med att hantera flera projekt samtidigt.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en internationell och tekniskt spännande miljö där du blir en viktig del av våra projekt. Du får möjlighet att utvecklas i en roll med stort ansvar, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och vara med och leverera lösningar som gör skillnad för våra kunder.
Placeringsort: Göteborg
Zeppelin samarbetar med Infinity Industry Solutions med rekryteringen, för frågor kring roll eller process, peter@infinitysolutions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Industry Solutions Sweden AB
(org.nr 556583-7175)
422 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Kontakt
Rekryterare
Peter Roswall peter@infinitysolutions.se Jobbnummer
9985772