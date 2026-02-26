Projektingenjör - Högvattenskydd
Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Var med och säkra framtidens Göteborg! Som projektingenjör i Högvattenskyddsprogrammet blir du en nyckelperson i ett innovativt program där teknik, samverkan och hållbar stadsutveckling möts.
För att göra Göteborg robust mot översvämningar och höga vattennivåer som orsakas av klimatförändringar har Göteborg Stad initierat ett program för högvattenskydd. Programmet omfattar planering, samordning och genomförande av olika skyddsåtgärder längs Göta älv och stadens inre vattenvägar. Högvattenskyddsprogrammet leds av exploateringsförvaltningen med stöd från andra berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Samverkan sker också med andra svenska kommuner samt med akademien och med andra städer inom EU.
Mer information om högvattenskyddsprogrammet hittar du https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/sa-arbetar-staden-med-stadsutveckling/miljo-och-klimat-i-stadsutvecklingen/hogvattenskyddsprogrammet. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som projektingenjör arbetar du som ett stöd i både projektledning och administration, med fokus på att skapa struktur och effektivitet i programmet. Du driver egna projekt inom till exempel AI och digitalisering och ingår i arbetet med EU-projektet Stormsafe. Rollen som projektingenjör är bred och kan delvis anpassas efter vad du har med dig för erfarenheter till oss.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
- att ansvara för samordning och rapportering av EU-projekt, vara redaktör för programplan och samordna utbyggnadsplan, delta i och planera programledningsmöten
- möteshantering, diarieföring, fakturahantering, beställningar, planering av möten och konferenser, administration av konton och behörigheter
- dokument- och informationshantering i projektuppföljningssystem så som Antura samt SharePoint och andra stödjande system och databaser
- samordna framtagande av kartunderlag och arbete i GIS-verktyg
- driva och samordna initiativ inom AI, digital tvilling och webbkartor
Du kommer i rollen som projektingenjör ingå i avdelningen Stora projekt inom exploateringsförvaltningen, som ansvarar för planering och genomförande av komplexa och strategiskt betydelsefulla program och projekt för Göteborg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen inom infrastruktur, samhällsbyggnad eller liknande område
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom infrastruktur- eller samhällsbyggnadsområdet
- Gärna bakgrund i projektledning och erfarenhet inom process- och/eller verksamhetsutveckling
- Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med klimatanpassning och/eller vattenfrågor är meriterande liksom ett intresse för hållbarhetsfrågor
- Tidigare erfarenhet från kommunal förvaltning eller kommunalt bolag är meriterande
Rollen kräver en kombination av analytisk förmåga, struktur och tekniskt intresse, samt förmåga att samordna flera parallella aktiviteter och skapa helhet i komplexa projekt.
Vi söker därför dig som är strukturerad och analytisk med förmåga att skapa ordning och helhet i komplexa sammanhang. Du har en samordnande roll i ditt arbetssätt, är kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika aktörer för att driva arbetet framåt.
Du är noggrann och effektiv, med ett starkt driv och en naturlig nyfikenhet som gör att du gärna söker nya lösningar, tänker nytt och bidrar med förbättringar i både arbetssätt och tekniska lösningar. Som person är du lyhörd och prestigelös, med förmåga att kombinera struktur och helhetssyn med engagemang och framdrift. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift.
Vill du gå till jobbet och veta att du gör en verklig skillnad? Här får du möjlighet att bidra i ett av stadens mest betydelsefulla utvecklingsuppdrag samtidigt som du får stora möjligheter att utvecklas i din professionella roll. Anställningsvillkor
Ansökningarna hanteras löpande och det kan bli aktuellt med intervjuer innan sista ansökningsdag.
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Exploateringsförvaltningen Kontakt
Karin Tomin, HR-Specialist karin.tomin@exploatering.goteborg.se Jobbnummer
9764490