Projektingenjör - Elkraft
Knightec Group Compliance and Management AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-06-16
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Därför är detta jobb för dig Du vill vara med och utveckla framtidens energisystem. Genom att kombinera teknik, struktur och samarbete bidrar du till att driva projekt som stärker samhällets energiinfrastruktur och möjliggör den pågående energiomställningen.
Som projektingenjör hos oss får du en viktig roll i projekt där elkraft, anläggningsutveckling och samhällsbyggnad möts. Du arbetar nära projektledare, tekniska specialister, entreprenörer och myndigheter för att säkerställa att projekt planeras, samordnas och genomförs på ett effektivt sätt. Rollen passar dig som trivs i en projektmiljö där du får kombinera tekniskt kunnande med koordinering, uppföljning och problemlösning.
Som del i vårt engagerade Energi-team kommer du arbetar med några av Sveriges mest samhällsviktiga projekt inom eldistribution, transmissionsnät, energianläggningar och annan kritisk infrastruktur. Här finns möjligheten att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en verksamhet där teknik, hållbarhet och säkerhet står i centrum.
Du blir del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Ansvarar för att projekt håller hög teknisk nivå och bidrar till effektiva lösningar
Samordna projektaktiviteter mellan tekniska specialister, entreprenörer, myndigheter och andra intressenter.
Medverka i framtagning och uppföljning av tidplaner, budgetar och prognoser.
Stötta projektledare i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom energi- och elkraftsområdet.
Säkerställa att projekt bedrivs enligt gällande regelverk, säkerhetskrav och kvalitetsstandarder.
Delta i tekniska utredningar, projekteringsarbete och framtagning av beslutsunderlag.
Hantera projektadministration, dokumentation och rapportering.
Identifiera och följa upp risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter genom projektets olika faser.
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer för att skapa effektiva och hållbara projektleveranser.
Kvalifikationer Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika typer av intressenter. Du trivs i projektmiljöer där du får ta ansvar, driva frågor framåt och skapa ordning i komplexa sammanhang. Samtidigt är du prestigelös, lösningsorienterad och van att arbeta både självständigt och i team.
Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Civilingenjörs-, högskoleingenjörs- eller YH-utbildning inom elkraft, energiteknik, samhällsbyggnad eller motsvarande.
Minst tre års erfarenhet från elkrafts-, energi- eller samhällsbyggnadsbranschen.
Erfarenhet av projektarbete inom exempelvis energiinfrastruktur, elnät, anläggningsprojekt eller tekniska investeringsprojekt.
God förståelse för projektstyrning, projektadministration och uppföljning.
ESA-utbildning eller möjlighet att genomföra utbildningen i nära anslutning till uppdragsstart.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier – från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-08-16. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916915-2055040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9965406